La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha confirmado que aceptará la solicitud de la UEFA de hacer extensiva la actual suspensión de Prestianni a todas las jurisdicciones del fútbol. El miércoles, un portavoz de la FIFA declaró, según The Athletic: «La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido ampliar la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni para que tenga efecto a nivel mundial».

Inicialmente, la suspensión de seis partidos afectaba solo a competiciones de la UEFA, pero ahora, al hacerse efectiva en todo el mundo, el jugador de 20 años tampoco podrá ser convocado para los partidos oficiales de la FIFA, incluida la próxima Copa del Mundo en Norteamérica.