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월드컵 (World Cup)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

La FIFA entregará anillos de campeonato al estilo de la NFL a los ganadores del Mundial

World Cup
España vs Argentina
España
Argentina

La FIFA entregará anillos de campeón estilo NFL al equipo ganador del Mundial 2026, además de las medallas de oro. Esta novedad, inspirada en la cultura deportiva de Canadá, México y Estados Unidos, aportará un toque norteamericano al torneo.

  • Un cambio histórico en los premios del Mundial

    Por primera vez, los campeones del Mundial 2026 recibirán anillos de campeón. La FIFA adopta así una tradición propia de las ligas deportivas estadounidenses como la NFL, la NBA y la MLB.

    El tradicional trofeo y las medallas de oro seguirán siendo el centro de la ceremonia, pero los anillos ofrecerán un recuerdo permanente y personalizado. Esta decisión celebra el regreso del torneo a Norteamérica por primera vez desde 1994.

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    Apreciar el legado deportivo norteamericano

    Los anillos de campeón son un símbolo del éxito deportivo en Estados Unidos. Al adoptar esta tradición, el organismo rector del fútbol se suma al legado de los países anfitriones de 2026. Estos anillos suelen personalizarse con joyas y el nombre de cada jugador.

    «Por primera vez en una competición de la FIFA, los campeones recibirán anillos personalizados, incorporando una tradición deportiva estadounidense al fútbol mundial», anunció la FIFA en su sitio web.

    Habrá una edición limitada de 2.026 anillos numerados: 30 para el equipo campeón y 1.996 a la venta para los aficionados.

    «En una cara del anillo figura el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo campeón. Cada pieza será numerada, ajustada a medida y entregada con su certificado de autenticidad».

  • Modernizar el fútbol mundial

    La FIFA regalará anillos a los campeones del Mundial 2026 para hacer de esta edición la más innovadora. Las medallas suelen guardarse, pero un anillo permite a los jugadores lucir cada día su logro histórico.

    Según el comunicado, tras la final el capitán y el seleccionador recibirán anillos provisionales, y luego se personalizarán los 30 anillos para el equipo campeón, que se entregarán en una fecha posterior.

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