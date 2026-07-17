La FIFA entregará anillos de campeonato al estilo de la NFL a los ganadores del Mundial

Los anillos de campeón son un símbolo del éxito deportivo en Estados Unidos. Al adoptar esta tradición, el organismo rector del fútbol se suma al legado de los países anfitriones de 2026. Estos anillos suelen personalizarse con joyas y el nombre de cada jugador.

«Por primera vez en una competición de la FIFA, los campeones recibirán anillos personalizados, incorporando una tradición deportiva estadounidense al fútbol mundial», anunció la FIFA en su sitio web.

Habrá una edición limitada de 2.026 anillos numerados: 30 para el equipo campeón y 1.996 a la venta para los aficionados.

«En una cara del anillo figura el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo campeón. Cada pieza será numerada, ajustada a medida y entregada con su certificado de autenticidad».