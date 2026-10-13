El parón suele ser una oportunidad de oro para los clubes que atraviesan un bajón de rendimiento, ya que funciona como una especie de periodo de preparación en el que el entrenador trabaja para reordenar las cosas.

Sin embargo, ocurre justo lo contrario con los equipos que pasan por buenos momentos, pues la interrupción de los partidos provoca la pérdida del ritmo ascendente del conjunto, algo que puede arruinar su progresión.

El último parón internacional fue más excepcional que los anteriores, ya que se extendió durante cerca de tres semanas, después de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) decidiera fusionar los dos periodos de parón de septiembre y octubre.

Es cierto que parar una sola vez en lugar de dos es mejor en cuanto a no romper el ritmo en más de una ocasión, pero un parón largo puede dificultar el proceso de recuperación y el regreso al nivel habitual.

Y parece evidente que esto es exactamente lo que ha sufrido el Al Ittihad y su entrenador alemán, Jens Wiesing, tras el final del último parón internacional, ya que el equipo regresó con una cara completamente distinta a la que tenía.