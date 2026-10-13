Con una cara distinta a la que mostró antes de marcharse, el Al Ittihad regresó a la competición, en la Liga Roshn Saudí y en la Liga de Campeones de Élite de la AFC, tras el final del parón internacional.
La FIFA, en el banquillo de los acusados: ¿arruinó el parón los esquemas tácticos de Fessing con Al Ittihad?
El peor regreso
El Ittihad disputó dos partidos tras el final del último parón internacional: perdió el primero ante Al Hilal por 1-3, antes de repetir la derrota en su propio estadio frente al Shabab Al Ahli de Emiratos por 1-2.
Eso significa que, en esos dos encuentros, el Ittihad marcó dos goles, mientras que su portería recibió 5 tantos, más de lo que había encajado en los cinco partidos anteriores.
Lo llamativo es que la portería del Ittihad pudo haber recibido un número mayor de goles, pero los jugadores de Al Hilal y del Shabab Al Ahli desperdiciaron numerosas ocasiones claras ante la meta del guardameta serbio Predrag Rajkovic.
La FIFA, en el banquillo de los acusados
El parón suele ser una oportunidad de oro para los clubes que atraviesan un bajón de rendimiento, ya que funciona como una especie de periodo de preparación en el que el entrenador trabaja para reordenar las cosas.
Sin embargo, ocurre justo lo contrario con los equipos que pasan por buenos momentos, pues la interrupción de los partidos provoca la pérdida del ritmo ascendente del conjunto, algo que puede arruinar su progresión.
El último parón internacional fue más excepcional que los anteriores, ya que se extendió durante cerca de tres semanas, después de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) decidiera fusionar los dos periodos de parón de septiembre y octubre.
Es cierto que parar una sola vez en lugar de dos es mejor en cuanto a no romper el ritmo en más de una ocasión, pero un parón largo puede dificultar el proceso de recuperación y el regreso al nivel habitual.
Y parece evidente que esto es exactamente lo que ha sufrido el Al Ittihad y su entrenador alemán, Jens Wiesing, tras el final del último parón internacional, ya que el equipo regresó con una cara completamente distinta a la que tenía.
Las tácticas de Jens Wessing: la situación es más difícil
El Ittihad sufrió más este parón, debido a las tácticas extremas del entrenador alemán, que implican una presión muy adelantada.
Cuando la presión se ejerce muy arriba, los espacios aparecen con mayor amplitud, ya sea entre las líneas de ataque y medio campo, entre el medio campo y la defensa, o por detrás de la línea defensiva.
Vicente se apoya en gran medida en la presión con todas las líneas y en dejar espacios por detrás de la línea de fondo, lo que exige que esa presión sea agresiva y que no se cometa ningún error, porque supone un gran peligro para la portería.
Sin embargo, esa no fue la situación del "Decano", especialmente en el partido contra el Shabab Al Ahli, donde la presión fue débil, lo que provocó pases peligrosos por detrás de la línea defensiva que derivaron en dos goles.
Vicente tendrá que corregir las cosas con rapidez, ya sea modificando algunas de sus tácticas o rehabilitando y eligiendo a los jugadores adecuados, capaces de aplicar su forma de jugar de manera inmediata.
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