Getty Images
Traducido por
La FIFA despide al director de operaciones Kevin Lamour después de que criticara los planes de Gianni Infantino de vender parte del Mundial a inversores
La tensión interna provoca una salida de alto perfil
La jerarquía de la FIFA se ha visto sacudida por la repentina salida del director de operaciones Lamour, que ha dejado su cargo tras una ruptura total de su relación laboral con el presidente Infantino.
La salida, que fue confirmada el 17 de agosto de 2026, se produce después de una serie de declaraciones explosivas en las que Lamour acusó a la cúpula del organismo rector de falta de transparencia. La disputa gira en torno a la ya abandonada propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que buscaba transformar la forma en que se financia y gestiona el torneo de fútbol más prestigioso del mundo.
En un comunicado oficial sobre la situación, un portavoz del organismo rector confirmó la noticia a los medios y declaró: "La FIFA puede confirmar que la relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour como director de operaciones de la FIFA ha finalizado el 17 de agosto de 2026. La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea la mejor de las suertes en el futuro. No se harán más comentarios sobre el asunto".
- Getty Images Sport
Acusaciones de engaño por los planes para el Mundial
El detonante de esta ruptura en la cúpula ejecutiva fue la decisión de Lamour de hablar con Associated Press a finales de julio, cuando expresó importantes preocupaciones sobre el proyecto FFE. Lamour alegó que el presidente no había sido del todo sincero con los empleados de la organización sobre las implicaciones del acuerdo.
Afirmó que el personal había sido "engañado" por Infantino en relación con el plan FFE, que habría permitido al organismo rector del fútbol mundial poner a disposición participaciones en la Copa del Mundo para inversión privada.
Lamour no se contuvo en su valoración del estilo de liderazgo que domina actualmente la sede de la FIFA en Zúrich. Dijo a AP: "Es el proyecto de una sola persona. Este proyecto no solo no debe seguir adelante... sino que ha llegado el momento de que los dirigentes políticos del fútbol se hagan las preguntas adecuadas y tomen las decisiones correctas."
Estas declaraciones fueron interpretadas ampliamente como un desafío directo a la autoridad de Infantino, lo que creó una situación insostenible para el francés dentro del equipo ejecutivo. Lamour era plenamente consciente de los riesgos profesionales que implicaba su desafío público, y añadió: "Si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea."
El colapso del acuerdo de inversión de 4,2 mil millones de dólares
En el centro de la polémica estaba una enorme propuesta financiera que habría alterado de forma fundamental la estructura del organismo rector del fútbol mundial. En julio, la FIFA anunció sus planes de vender una importante participación minoritaria en una nueva entidad que, como organización sin ánimo de lucro, tenía previsto crear para gestionar sus principales eventos, como los Mundiales y los Mundiales de Clubes. El plan contemplaba vender una participación del 20 por ciento de este nuevo brazo comercial a un grupo inversor.
La operación propuesta acabó siendo descartada tras una dura reacción en contra de varias partes implicadas dentro del fútbol, que temían perder el control sobre el principal activo de este deporte. Sin embargo, el daño interno en la FIFA ya estaba hecho.
- Getty Images
Un legado de servicio termina en discordia
Lamour era un veterano del mundo de la administración del fútbol, después de haber trabajado anteriormente junto a Infantino durante su etapa en la UEFA. Se incorporó a la federación europea en 2007 y acabó ascendiendo al puesto de secretario general adjunto antes de pasar a la FIFA en noviembre de 2024.
Durante su etapa como director de operaciones, se le atribuyó la gestión de complejas relaciones entre las partes interesadas y la ejecución de varios proyectos clave de infraestructuras. Su repentina salida pone fin a una larga relación profesional que se había prolongado durante casi dos décadas en las dos organizaciones más poderosas de este deporte.
El carácter definitivo de su salida fue comunicado al conjunto del personal de la FIFA por el secretario general Mattias Grafstrom por correo electrónico. En la nota interna, Grafstrom señaló que la decisión se tomó tras una «cuidadosa consideración» y expresó su agradecimiento por el trabajo de Lamour en las operaciones diarias.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias