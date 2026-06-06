(C)Getty Images
Traducido por
La FIFA da marcha atrás y permite las botellas de agua en el Mundial tras la polémica
La FIFA da marcha atrás en su polémica política sobre estadios
Según The Athletic, la FIFA ha restituido su política original sobre estadios del Mundial tras las críticas por prohibir a los aficionados ingresar con botellas de agua reutilizables vacías. La polémica surgió cuando, poco antes del torneo, la FIFA modificó su código de conducta en los estadios y eliminó la cláusula que permitía llevar botellas de plástico transparentes y vacías de hasta un litro. Los poseedores de entradas fueron informados del cambio por correo electrónico el 2 de junio.
La medida provocó una reacción inmediata, y los grupos de aficionados acusaron a la FIFA de priorizar los intereses comerciales sobre el bienestar de los aficionados. La preocupación aumentó al preverse que los aficionados asistirían a los partidos bajo un calor extremo en Estados Unidos, México y Canadá, mientras se les obligaba a comprar bebidas dentro de los estadios.
- Getty Images Sport
Los críticos cuestionan las prioridades de la FIFA
La Asociación de Aficionados al Fútbol criticó con fuerza esta política.
«Una vez más, en este Mundial, los aficionados son lo último y no lo primero», afirmó el portavoz. «El calor y la humedad son una verdadera preocupación para el bienestar de los aficionados; debería ser esto lo que ocupara el centro de atención de la FIFA y no la posibilidad de vender más agua embotellada a precios inflados».
También el primer ministro británico, Keir Starmer, cuestionó los motivos de la prohibición.
«Es incorrecto y parece solo una forma de ganar dinero», afirmó Starmer a LBC. «No se pueden llevar botellas, pero dentro se venden a un precio elevado. Las entradas ya son muy caras».
Las preocupaciones por el calor resultaron imposibles de ignorar
La FIFA afirmó que la hidratación estaría garantizada con tiendas de refrigeración y estaciones de nebulización en los estadios. Sin embargo, muchos grupos de aficionados no se convencieron y vieron el cambio como una restricción innecesaria de última hora.
La salud se convirtió en el centro del debate: según World Weather Attribution, 26 de los 104 partidos podrían jugarse con un índice de bulbo húmedo superior a 26 °C, lo que aumentaba el riesgo de golpes de calor entre los aficionados.
La embajada de aficionados ingleses Free Lions lo criticó en X: «¿Qué será lo próximo? ¿Prohibir la crema solar y obligar a los aficionados a comprarla en los estadios? Los seguidores pensamos que es solo otra forma de sacar dinero.
Con el calor que hará en los estadios, muchos al aire libre, ¿por qué no dejan entrar una botella? Esperamos que las fuentes de agua sigan siendo gratis; ojalá no cobren en la cola».
- Getty Images
La atención vuelve a centrarse en el bienestar de los aficionados y en el propio torneo
Tras la marcha atrás, los aficionados podrán entrar con una botella de agua de un solo uso, de plástico blando y sellada de fábrica, de hasta 590 ml (20 oz), en todos los partidos del Mundial.
La FIFA confirma: «Los aficionados podrán introducir una botella de agua desechable de plástico blando, de 20 onzas (590 ml) y precintada de fábrica a cualquier partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026».