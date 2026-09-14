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La FIFA da luz verde a Bergson da Silva y Brad Tapp para Malasia de cara al choque inaugural de la Copa ASEAN contra Indonesia
Impulso a la naturalización para Malasia
Bergson ya ha sido autorizado oficialmente para representar a la selección nacional de Malasia tras cumplir el criterio de cinco años de residencia con el JDT desde principios de 2021. El delantero de 35 años, nacido en Brasil, ha sido la gran referencia de su club, con un extraordinario balance de 198 goles y 35 asistencias en 193 partidos en todas las competiciones. Su disponibilidad supone un refuerzo vital en ataque para Malasia de cara a sus próximos compromisos regionales.
- AAP
Tapp refuerza las opciones defensivas
En defensa, Tapp ha sido autorizado por ascendencia después de que la verificación confirmara que nunca había disputado un partido internacional absoluto con Australia. El central de 25 años y 1,83 m se incorporó al JDT procedente del conjunto australiano Central Coast Mariners durante el mercado de fichajes del verano de 2026 y ha participado en cuatro de los cinco partidos de liga esta temporada.
La FAM confirmó la elegibilidad de ambos jugadores tras recibir la verificación formal del comité pertinente del organismo rector. En un comunicado oficial publicado el domingo, la Federación Malaya de Fútbol declaró: "La FAM desea informar de que la FIFA ha confirmado que dos jugadores del JDT, Bergson y Tapp, son elegibles para representar a la selección nacional de Malasia. La FAM recibió la confirmación después de que la FIFA completara su revisión del estatus de elegibilidad de ambos jugadores de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos".
Casos de elegibilidad pendientes
La FAM también confirmó que la documentación de elegibilidad de otros dos pilares del JDT, el delantero argentino Manuel Hidalgo y el central australiano Shane Lowry, sigue siendo revisada en la sede de la FIFA. El organismo rector afirmó que todavía está a la espera de un veredicto definitivo sobre si ambos también recibirán la autorización para jugar con la selección nacional. Al abordar el proceso de revisión en curso, la FAM explicó: "El estatus de otros dos jugadores del JDT, Manuel Hidalgo y Shane Lowry, sigue en proceso de revisión y verificación por parte de la FIFA, y la FAM sigue esperando una decisión oficial del organismo rector mundial."
- Xinhua
Comienza la campaña en la Copa de la ASEAN
El seleccionador interino Tan Cheng Hoe, que fue nombrado por la FAM en junio de 2026 tras la marcha de Peter Cklamovski al Salford City, dirigirá al equipo en la primera Copa ASEAN de la FIFA en Yakarta del 25 de septiembre al 5 de octubre. Malasia ha quedado encuadrada en el Grupo A, con un exigente calendario ante la anfitriona Indonesia, Singapur y Bangladés. Esos partidos cruciales pondrán a prueba de inmediato el estado físico de Bergson y Tapp, así como su grado de preparación.
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