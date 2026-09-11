AFP
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La FIFA confirma la inhabilitación de por vida de dos exdirigentes tras un amplio abuso de su cargo y de los fondos
Sanciones de por vida impuestas
Según un informe de Associated Press, los jueces de la FIFA han impuesto sanciones de por vida a Cassell y Jaleel por graves irregularidades financieras. Cassell, histórico dirigente del fútbol en Montserrat, fue acusado explícitamente de «abuso de cargo, conflictos de intereses sistémicos» y del uso indebido de fondos de la FIFA.
Mientras tanto, Jaleel, expresidente de la federación de Maldivas, fue expulsado por «utilizar indebidamente fondos del Plan de Ayuda Covid-19 de la FIFA para su beneficio personal». Durante la pandemia, la FIFA puso a disposición hasta 1,5 millones de dólares. Sin embargo, medios de Maldivas informaron de que Jaleel fue condenado a 23 años de prisión por malversar 1,2 millones de dólares, dinero que, según se informó, utilizó para comprar apartamentos.
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Cargos históricos de corrupción
Cassell y su secretaria general, Tandica Hughes, se declararon culpables ante un tribunal de Montserrat en abril de cargos de evasión fiscal. Ambos hombres también fueron procesados en 2011 por el comité de ética de la FIFA en relación con que dirigentes del fútbol caribeño recibieran pagos en efectivo de 40.000 dólares. Estos pagos estaban vinculados a Mohamed bin Hammam durante su fallida campaña para desafiar a Sepp Blatter por la presidencia.
A pesar de estos problemas históricos, Cassell y Hughes siguieron dirigiendo el organismo futbolístico de Montserrat. Esta organización tiene actualmente derecho a recibir al menos 2 millones de dólares cada año de los beneficios del Mundial. En consecuencia, la FIFA instaló un equipo de gestión de emergencia el pasado febrero, citando una «crisis excepcional y parálisis institucional» en lo relativo a la gestión diaria.
Multas elevadas y suspensiones
Además de las sanciones de por vida, la FIFA ha impuesto importantes sanciones económicas. Cassell se enfrentó a cargos adicionales por «conducta que afecta a la integridad física y mental de miembros del personal de la (federación)», lo que se tradujo en una multa de 1 millón de francos suizos.
Hughes fue sancionado con 15 años por «beneficiarse de transacciones indebidas y facilitarlas», y se le ordenó pagar 150.000 francos suizos. Además, se ordenó a Jaleel pagar 1 millón de francos suizos. Mohamed Ageel, exdirector financiero de las Maldivas, fue sancionado con 10 años y multado con 100.000 francos suizos. La FIFA afirmó que los cargos contra Ageel estaban relacionados con «facilitar y ocultar el uso indebido de fondos de la FIFA, utilizar documentación falsificada y no cooperar» con su investigación ética.
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¿Qué le espera ahora a la FIFA?
De cara al futuro, la FIFA afronta el desafío permanente de garantizar una estricta supervisión financiera en todas sus asociaciones miembro para evitar nuevos casos de malversación. Gianni Infantino ya adoptó anteriormente una postura firme al afirmar: "Si hay alguien en esta sala o fuera de esta sala que todavía piensa que puede enriquecerse, que puede abusar del fútbol, tengo un mensaje claro y contundente para decirle: que deje el fútbol y que deje el fútbol ahora". El organismo rector seguirá apoyándose ahora en equipos de gestión de emergencia para reconstruir federaciones fracturadas.
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