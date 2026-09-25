Lo que genera cierta ambigüedad en torno a este caso es que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) incluyó los partidos de la actual edición del torneo del Golfo dentro de la agenda internacional por primera vez en su historia.

La inclusión se debió a que el torneo se disputa realmente durante el periodo de parón internacional, entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, aprovechando la duración de ese periodo de parón, tras la fusión de dos parones internacionales.

La selección de Baréin considera que la inclusión de los partidos de este torneo por parte de la FIFA lo convierte en un torneo oficial, al que se le aplica el primer apartado del artículo 38 del reglamento disciplinario.

Por su parte, la selección de Catar considera que la inclusión por parte de la FIFA de los partidos dentro de su agenda internacional se debe a que se disputan durante el periodo de parón internacional, a diferencia de las ediciones anteriores, y que ello no significa que se le reconozca como un torneo oficial en el que se apliquen las sanciones del Mundial.