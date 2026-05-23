La FIFA autorizó el cambio de sede de entrenamiento de la selección iraní de fútbol de Tucson (Arizona) a Tijuana (México) por cuestiones políticas y de seguridad.

Según Associated Press, Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, anunció la decisión tras extensas negociaciones. El cambio se debe al complejo contexto geopolítico y a las preocupaciones de seguridad que rodean al equipo durante su estancia en Norteamérica para el torneo ampliado a 48 equipos.