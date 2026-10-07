Este escándalo intensifica enormemente el escrutinio al que se enfrenta Gianni Infantino de cara a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA. El dirigente suizo ya soporta una presión inmensa tras las controversias sobre las plazas para el Mundial y la injerencia de Donald Trump para revocar la tarjeta roja de Folarin Balogun.

El perjuicio económico y deportivo para las naciones agraviadas ha provocado amenazas de acciones legales. Un funcionario de la Comisión Nacional de Deportes de Nigeria (NSC) dijo a ESPN: "Todavía no se ha decidido nada, pero estudiaremos seriamente pedir una compensación a la FIFA por todas las pérdidas económicas que esto le ha supuesto a Nigeria.

"Los ingresos que las Super Eagles y la NFF habrían recibido por participar en el Mundial, la exposición que habrían tenido los jugadores, los traspasos, las tasas de patrocinio, incluso el impulso a la economía nigeriana. Estamos explorando todas nuestras opciones como país y no descartamos nada".

La Federación Jamaicana de Fútbol (JFF) reflejó esta frustración en un contundente comunicado: "La CONCACAF se toma muy en serio los asuntos de elegibilidad de los jugadores y espera que la normativa y los procedimientos aplicables se apliquen de manera coherente y justa en todas las competiciones. Cualquier inquietud sobre la elegibilidad de un jugador, en particular aquellas que puedan afectar a la integridad de una competición o a los intereses de una de nuestras asociaciones miembro, debe revisarse a fondo y abordarse a través de los órganos de gobierno y disciplinarios apropiados de la FIFA, de acuerdo con la normativa establecida y el debido proceso".

Mientras tanto, la FIFA justificó su inacción respecto a la protesta inicial de Nigeria. El organismo rector afirmó que la queja fue desestimada por haber llegado tarde, y añadió que “los comités son autónomos y deciden los casos en función de la normativa aplicable y de los hechos concretos que tienen ante sí”.



