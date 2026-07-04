La FIFA advierte de que el inicio del partido entre Paraguay y Francia podría retrasarse a última hora debido a las condiciones meteorológicas

Francia podría sufrir otra interrupción en su partido del Mundial contra Paraguay el sábado, pues la FIFA alertó sobre un alto riesgo meteorológico. El 22 de junio, su encuentro ante Irak se detuvo más de dos horas por violentas tormentas en Filadelfia.

«Estamos siguiendo de cerca la situación meteorológica en Filadelfia para el partido 089. En este momento hay alto riesgo de retrasos por las condiciones climáticas», informó la FIFA, que seguirá evaluando la situación y emitirá actualizaciones antes del inicio del encuentro.