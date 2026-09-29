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La FIFA acusa a la UEFA de una «campaña de desinformación» sobre el plan de inversión del Mundial para descarrilar la campaña de reelección de Gianni Infantino
Estalla una batalla legal por el plan de inversión del Mundial
La FIFA ha respondido con dureza a las maniobras legales de la UEFA en Estados Unidos, al presentar documentos de réplica ante un tribunal de distrito de Florida. El mes pasado, la UEFA solicitó la revelación de pruebas sobre el ya abandonado proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), y amenazó con presentar una denuncia penal en Suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La UEFA alegó que Infantino incurrió en "gestión delictiva" al promover una propuesta fuertemente infravalorada para obtener un beneficio personal.
El organismo rector del fútbol mundial ha desmentido esas afirmaciones, al acusar a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desinformación" como parte de una estrategia de acoso selectivo. El equipo legal de la FIFA insiste en que explorar el proyecto de inversión privada era un deber organizativo estricto, y no una trama clandestina.
También sostuvo que el organismo rector europeo malinterpretó deliberadamente la estructuración financiera de la propuesta de FFE. Mientras que la UEFA afirmó que la operación estaba infravalorada de forma fraudulenta en 20.000 millones de dólares, la FIFA respondió que sus críticos confundieron erróneamente el valor de las acciones con el valor total de la empresa, que superaba los 30.000 millones de dólares.
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La FIFA responde a las acusaciones sobre la valoración y la ética
En su respuesta ante el tribunal, la FIFA no se contuvo y condenó los intentos de la UEFA de obtener documentos sensibles. Arremetió contra la solicitud por contener «numerosas afirmaciones falsas o engañosas sobre la FIFA e Infantino».
«Sin base alguna, la UEFA sugiere que el Sr. Infantino trató de beneficiarse personalmente de la propuesta de la FFE», afirmó la FIFA en el escrito, visto por Reuters. «Las insinuaciones de la UEFA de que el Sr. Infantino violó alguna ley o principio ético carecen categóricamente de fundamento».
Al abordar directamente la disputa financiera, el organismo rector mundial acusó a su homólogo europeo de ignorancia deliberada. «La UEFA, ya sea deliberadamente o por ignorancia, confunde el valor del capital con el valor de empresa», añadió el escrito, insistiendo en que la propuesta habría requerido una ratificación exhaustiva de las 211 federaciones miembro.
También instó al tribunal de Estados Unidos a reconocer el momento político de la demanda. Los documentos declaraban: «Justo antes de las elecciones de la FIFA, la UEFA presentó esta Solicitud 1782 (y otras tres), difundiendo desinformación sobre el Sr. Infantino.
«Este tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en la elección presidencial de la FIFA sobre esta base».
Consecuencias políticas del proyecto de inversión fallido
La iniciativa FFE propuso originalmente vender participaciones lucrativas en el Mundial y en otros grandes torneos a inversores privados. Sin embargo, el ambicioso proyecto fue descartado en julio tras la feroz oposición de la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol, que citaron una grave falta de consulta.
Este colapso desencadenó una enorme crisis de liderazgo. La UEFA ha perdido abiertamente la confianza en Infantino, liderando una rebelión sonora que finalmente provocó peticiones de su dimisión inmediata.
La FIFA considera la presión legal en curso como un ataque político calculado más que como una auténtica búsqueda de justicia. Al calificar las solicitudes de exhibición de pruebas legales de "farsescamente amplias" y "de mala fe", el entorno de Infantino cree que la UEFA está intentando desesperadamente desestabilizar su liderazgo de cara al inminente ciclo electoral.
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El plazo que se agota para desafiar el mandato de Infantino
Infantino sigue decidido a asegurarse un cuarto mandato al frente del cargo cuando se celebren las elecciones presidenciales en marzo de 2027. Sus críticos y rivales políticos se enfrentan a la fecha límite, cada vez más cercana, del 18 de noviembre para presentar una candidatura alternativa creíble que desafíe su mandato, sometido a un intenso escrutinio.
Para apaciguar el creciente malestar, el dirigente suizo propuso recientemente una revisión independiente de los procesos internos de toma de decisiones de la FIFA. Está por ver si esta rama de olivo aliviará la tensión con la UEFA o si simplemente allanará el camino para nuevas batallas en los tribunales.
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