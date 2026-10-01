El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, afronta un dilema en defensa mientras Oranje se prepara para medirse al líder del Grupo 2, Grecia, en el estadio Toumba de Tesalónica. El central clave Jan Paul van Hecke se ha retirado de la convocatoria tras sufrir una grave lesión en el pie durante la victoria del domingo por 2-1 ante Serbia.

El defensa intentó entrenarse antes de que el equipo viajara a Grecia, pero el fuerte dolor le obligó a regresar a su club.

Xavi optó por no convocar a un sustituto de urgencia, por lo que se queda con una plantilla de 23 jugadores para el partido.