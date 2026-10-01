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¡La fiebre de selfis griegos de Xavi! El seleccionador de Países Bajos planea agitar la posición de Van Dijk tras la baja del defensa
Países Bajos sufre un revés defensivo antes del viaje a Grecia
El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, afronta un dilema en defensa mientras Oranje se prepara para medirse al líder del Grupo 2, Grecia, en el estadio Toumba de Tesalónica. El central clave Jan Paul van Hecke se ha retirado de la convocatoria tras sufrir una grave lesión en el pie durante la victoria del domingo por 2-1 ante Serbia.
El defensa intentó entrenarse antes de que el equipo viajara a Grecia, pero el fuerte dolor le obligó a regresar a su club.
Xavi optó por no convocar a un sustituto de urgencia, por lo que se queda con una plantilla de 23 jugadores para el partido.
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Xavi estudia un cambio táctico para el capitán Van Dijk
En su rueda de prensa previa al partido, Xavi reveló que ha hablado con Virgil van Dijk sobre la posibilidad de pasar de su habitual papel de central en el lado izquierdo al derecho. Aunque Van Dijk prefiere tradicionalmente jugar en la izquierda, el seleccionador confirmó que el capitán está listo para adaptarse por el bien del equipo.
Jurrien Timber se perfila como la alternativa para entrar directamente en la zaga después de haber demostrado que está en forma.
"Recibió un golpe contra Serbia", explicó Xavi sobre Van Hecke. "Es un guerrero, pero realmente no fue posible. Tenemos 23 jugadores, así que hay muchos recambios. Van Dijk puede jugar perfectamente en el lado derecho y, si el equipo lo necesita ahí, estará ahí para el equipo".
Timber, preparado para jugar 90 minutos mientras Países Bajos se prepara para un ambiente feroz
Jurrien Timber, que se perdió anteriores compromisos internacionales por lesión, entró como suplente contra Serbia y tiene el alta completa para ser titular. Xavi espera un ambiente hostil y vibrante en Tesalónica, donde se registraron más de 100.000 solicitudes de entradas para un estadio con capacidad para 29.000 espectadores.
El seleccionador neerlandés elogió la reciente solidez defensiva de Grecia ante Alemania y su peligro ofensivo.
Xavi señaló que la apasionada afición local servirá como motivación extra para sus jugadores.
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Países Bajos busca el liderato del Grupo 2 en el duelo decisivo
Países Bajos es segunda del Grupo 2 con cuatro puntos tras empatar contra Alemania y vencer a Serbia. Una victoria en Tesalónica haría que el equipo de Xavi superara a Grecia en lo más alto de la clasificación.
Tras el partido del jueves, Países Bajos recibirá a Serbia en Eindhoven para cerrar la ventana internacional.
Xavi aspira a mantener la dinámica positiva con una sólida actuación a domicilio.
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