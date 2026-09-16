Getty Images Sport
Traducido por
La Federación Saudí castiga con duras sanciones a Al-Taawoun por unos cánticos vergonzosos dirigidos al fallecido Diogo Jota
La federación impone una prohibición de acceso al estadio
El organismo rector local impuso una multa de 100.000 riales (20.000 £/23.000 €), además de la orden de disputar sus dos próximos partidos en casa a puerta cerrada. La dura sanción disciplinaria llegó tras los cánticos vergonzosos de los aficionados locales durante una contundente goleada por 6-0. Esos lemas ofensivos iban dirigidos deliberadamente al centrocampista visitante Ruben Neves, que era un confidente cercano del fallecido atacante portugués.
- Getty Images Sport
Las estrellas condenan el comportamiento repugnante
Las impactantes escenas provocaron una indignación generalizada entre figuras destacadas de la máxima categoría saudí. El talismán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, exigió públicamente una intervención contundente por parte de las autoridades futbolísticas, al afirmar: "La liga debe actuar y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados. Esto ya no es fútbol y hay que poner límites. A las personas que se comportan así no se les debería permitir nunca más entrar en un estadio".
Neves, que ejerció como portador del féretro en el funeral de su compatriota, no pudo ocultar su angustia tras el pitido final y añadió: "Espero que esta gente, después de lo que hizo, no vaya a rezar".
La humillación desencadena una reestructuración en la dirección
La goleada de seis tantos no solo dañó la reputación del club, sino que provocó la destitución inmediata del entrenador Zarko Lazetic. Los dirigentes del club se movieron rápido para colocar al exjugador Jihad Al-Hussain en un intento de estabilizar un vestuario fracturado. Hundido en la 17.ª posición con unos exiguos tres puntos en sus primeros siete partidos, el equipo afronta ahora una doble crisis deportiva, con gradas vacías a la espera de las próximas visitas de Al-Rayyan y Al-Qadsiah.
- Anadolu Agency
El partido continental ofrece un respiro
Tras asegurarse un respetable sexto puesto la pasada temporada, el equipo debe dejar a un lado cuanto antes su agitación doméstica para iniciar el miércoles su andadura en la Liga de Campeones de la AFC Dos contra el conjunto omaní Al-Nahda. Tras el parón internacional, los hombres de Al-Hussain afrontan una complicada visita a Al-Shabab el 11 de octubre antes de disputar su choque a puerta cerrada contra Al-Rayyan tres días después. Esa exigente racha de partidos supone una dura prueba de carácter mientras luchan por alejarse del peligro de descenso en este arranque de temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias