La Federación Saudí: cae la campaña francesa y bienvenido un nuevo estilo que no conoce la piedad

Parece que el Al-Ittihad cierra una de las etapas más apasionantes de su historia reciente, después de que la denominada «campaña francesa» liderada por Karim Benzema empezara a desvanecerse de forma gradual, dando paso a un proyecto completamente diferente que se basa en la fuerza colectiva y la disciplina táctica, alejado de la idea de construir el equipo en torno a grandes nombres internacionales.

La historia comenzó cuando Benzema llegó al Al-Ittihad, y su presencia no fue tratada como un simple fichaje de estrella, sino como parte de un proyecto más amplio que buscaba remodelar el equipo e incorporar a varios nombres con un marcado carácter francés.

Laurent Blanc asumió la dirección técnica, mientras que se sumaron Moussa Diaby y Houssem Aouar, junto a la presencia de N'Golo Kanté, completando así el perfil de un equipo que se apoyó en gran medida en la escuela francesa dentro y fuera del campo.

Y las contrataciones no se detuvieron ahí, pues el Al-Ittihad reforzó también sus filas con el neerlandés Steven Bergwijn y el portugués Danilo Pereira, uno de los nombres conocidos a nivel del Paris Saint-Germain, convirtiéndose «El Decano» en un equipo que contaba con una mezcla de estrellas y experiencia europea, lo que le ayudó a recuperar su posición y volver a los podios de títulos.