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La Federación Marroquí de Fútbol reacciona ante la sorprendente decisión de la CAF de anular el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones
Senegal se queda sin el título de la Copa Africana de Naciones 2025 tras un sorprendente giro de los acontecimientos
Aunque la selección senegalesa celebró inicialmente una victoria por 1-0 sobre el terreno de juego en enero, su decisión de abandonar momentáneamente el campo en señal de protesta por un penalti pitado tras consultar el VAR acabó provocando un sorprendente giro de los acontecimientos. A raíz de estas sanciones administrativas, la federación ha concedido ahora a Marruecos una victoria por 3-0 a puerta cerrada con carácter retroactivo.
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La Federación Marroquí de Fútbol acoge con satisfacción la histórica decisión de la CAF
En una primera reacción al veredicto, la FRMF declaró: «La Federación desea recordar que su postura nunca ha tenido por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la misma. La Federación reafirma su compromiso con el respeto de las normas, garantizando la claridad en el marco competitivo y manteniendo la estabilidad en las competiciones africanas. Asimismo, desea felicitar a todas las naciones que participaron en esta edición de la Copa Africana de Naciones, que ha supuesto un hito importante para el fútbol africano. La Federación emitirá un comunicado oficial mañana, tras convocar a sus órganos de gobierno».
Tras esa revisión interna, la FRMF emitió un comunicado posterior para reconocer formalmente el resultado jurídico. Tras reunirse el martes para revisar la aplicación del reglamento del torneo tras la interrupción del partido, la federación marroquí acogió oficialmente con satisfacción el veredicto: «La FRMF ha recibido las decisiones tomadas por la Junta de Apelación de la CAF en relación con los acontecimientos que tuvieron lugar durante el partido entre la selección marroquí y su homóloga senegalesa en la final de la Copa Africana de Naciones. La Junta de Apelación de la CAF, actuando de conformidad con el artículo 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, ha dictaminado que la selección senegalesa perdió por incomparecencia el partido de la final de la Copa Africana de Naciones Total Energies Marruecos 2025, otorgando una victoria por 3-0 a la selección marroquí».
Las normas en las que se basa la decisión de dar por perdida la partida
La decisión de la CAF de otorgar a Marruecos una victoria por 3-0 se basa en las normas específicas de la competición relativas a la negativa a jugar. Según los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, cualquier equipo que abandone el terreno de juego antes de que finalice el tiempo reglamentario sin el permiso del árbitro se considera automáticamente perdedor. Al abandonar el campo en señal de protesta por la decisión del árbitro Jean-Jacques Ndala, Senegal provocó estas sanciones administrativas.
El caos comenzó cuando una revisión del VAR dio lugar a un penalti a favor de Marruecos en los últimos instantes del tiempo reglamentario, lo que llevó al entrenador Pape Thiaw a retirar a sus jugadores del terreno de juego. Aunque finalmente reanudaron el partido, y Edouard Mendy incluso detuvo el posterior lanzamiento de penalti de Díaz, la CAF determinó que la infracción inicial era suficiente para justificar la derrota por incomparecencia.
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Senegal, indignado, confirma su recurso ante el TAS
Como era de esperar, la reacción desde Dakar ha sido de pura indignación. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) no tardó en condenar la resolución, calificándola de mancha para la reputación del fútbol africano. En un comunicado oficial, la FSF denunció la decisión como «injusta, sin precedentes e inaceptable» y confirmó que interpondría un recurso judicial inmediato ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana.
El comunicado de la FSF decía: «La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia esta decisión injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano. Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana. La FSF reafirma su compromiso inquebrantable con los valores de integridad y justicia deportiva y mantendrá al público informado de la evolución de este asunto».
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