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La Federación Francesa de Fútbol anuncia cuándo Zinedine Zidane reemplazará a Didier Deschamps tras el decepcionante final del Mundial
La FFF confirma la fecha de presentación del nuevo entrenador
La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este jueves que el martes 28 de julio, a las 11:00, celebrará una rueda de prensa en su sede para presentar al nuevo seleccionador de Francia. Philippe Diallo, presidente de la FFF, encabezará el acto en el que, salvo sorpresa, confirmará a Zidane como sucesor de Deschamps.
La FFF ha publicado los detalles en su web: «El presidente Philippe Diallo ofrecerá una rueda de prensa el martes 28 de julio de 2026, a las 11:00, en la sede de la FFF. Tras la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de esa mañana, Diallo presentará al próximo seleccionador. La rueda de prensa se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la FFF».
- AFP
Zidane pone fin a cinco años de espera para volver a los banquillos
Zidane no dirige un equipo desde su segunda salida del Real Madrid en junio de 2021. Aunque se le ha vinculado con clubes como el París Saint-Germain y el Manchester United, el campeón del Mundial 1998 ha rechazado ofertas millonarias para estar disponible como seleccionador. Según RMC Sport, ya ha firmado su nuevo contrato, aunque aún se ajustan detalles de su cuerpo técnico para el próximo parón internacional.
La FFF ya superó los obstáculos financieros sobre el salario de Zidane. Aunque las recientes reformas parlamentarias francesas pretendían imponer límites salariales a determinados puestos deportivos, se concedió una exención ministerial para el cargo de seleccionador nacional, lo que garantiza que el legendario técnico no estará sujeto a los nuevos límites legislativos en materia de remuneración.
Les espera un difícil debut en la Liga de las Naciones
Zidane no tendrá periodo de «luna de miel»: su mandato arranca con un calendario frenético en la Liga de Naciones. Francia jugará el 25 de septiembre contra Turquía y, tres días después, visitará a Bélgica.
El 2 de octubre recibirá a Italia y el 5 volverá a cruzarse con Bélgica. En noviembre la presión no cesa: la vuelta contra Italia el 12 y el cierre del grupo ante Turquía el 15.
- AFP
El fin de la era de Deschamps
La llegada de Zidane pondrá fin a los 14 años de ilustre mandato de Deschamps al frente de la selección francesa. En su etapa, ganó el Mundial 2018 y la Liga de Naciones 2020-21, además de llegar a las finales de la Euro 2016 y el Mundial 2022. Cerró su ciclo con un cuarto puesto en el Mundial 2026.
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