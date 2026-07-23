La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este jueves que el martes 28 de julio, a las 11:00, celebrará una rueda de prensa en su sede para presentar al nuevo seleccionador de Francia. Philippe Diallo, presidente de la FFF, encabezará el acto en el que, salvo sorpresa, confirmará a Zidane como sucesor de Deschamps.

La FFF ha publicado los detalles en su web: «El presidente Philippe Diallo ofrecerá una rueda de prensa el martes 28 de julio de 2026, a las 11:00, en la sede de la FFF. Tras la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de esa mañana, Diallo presentará al próximo seleccionador. La rueda de prensa se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la FFF».