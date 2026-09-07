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La Federación Belga exige respuestas a la FIFA por la polémica sobre Folarin Balogun en el Mundial y retira su apoyo a Gianni Infantino
Bélgica exige respuestas a la FIFA
La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) ha exigido respuestas oficiales a la FIFA sobre la controvertida decisión de levantar la suspensión de Balogun durante el Mundial. Se permitió al delantero de Estados Unidos participar en el duelo de octavos de final contra Bélgica, pese a haber visto una roja directa en su anterior partido.
La FIFA optó por suspender durante un año la sanción de un partido, lo que permitió al delantero ser titular en el encuentro de eliminación directa. Aunque Bélgica terminó logrando una victoria por 4-1 para eliminar a los coanfitriones, la insólita resolución desató críticas generalizadas por parte del organismo rector europeo, la UEFA, y de la RBFA. La decisión ha provocado una importante agitación entre bastidores. Bélgica ha pedido formalmente a la FIFA «una justificación clara de las decisiones tomadas y detalles sobre cómo se gestionarán este tipo de situaciones en el futuro».
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Transparencia y procesos claros
La presidenta de la RBFA, Pascale van Damme, se ha mostrado muy crítica con la gestión de la situación y ha expresado su frustración por la falta de comunicación del organismo rector del fútbol mundial. La federación sigue decidida a exigir una mayor claridad.
«Dos meses después de los hechos, nuestras preguntas siguen sin respuesta», declaró Van Damme, en declaraciones recogidas por BBC. «Dada la importancia de la transparencia y la claridad para todas las partes implicadas, solicitamos las explicaciones necesarias y, al mismo tiempo, deseamos explorar en qué aspectos es posible mejorar los procesos actuales, para que casos similares puedan gestionarse de manera clara, coherente y eficiente en el futuro».
La presidenta de la RBFA también destacó la necesidad de una gobernanza sólida en todo el deporte. Añadió: «Junto con la UEFA, las demás confederaciones y las asociaciones nacionales, seguimos comprometidos con la transparencia en la toma de decisiones, una gobernanza sólida y procesos claros. Seguimos abiertos a una cooperación constructiva, en interés de la confianza, la integridad y el futuro del fútbol».
Una polémica histórica en el Mundial
La decisión de revocar la suspensión de Balogun marcó un momento extremadamente inusual en la historia del torneo. Su expulsión fue la 189.ª tarjeta roja mostrada en un Mundial, pero se convirtió en apenas el segundo jugador de la historia, después del brasileño Garrincha en 1962, en evitar cumplir una sanción posterior. No se levantó ninguna otra suspensión durante el torneo.
La polémica se intensificó cuando salió a la luz que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y funcionarios de la Casa Blanca habían presionado directamente a la FIFA en relación con el castigo al delantero. A pesar de la indignación pública, la FIFA solo citó el artículo 27 de su código disciplinario, que permite al organismo suspender parcial o totalmente la aplicación de una medida disciplinaria.
Balogun, que había marcado tres goles en el torneo antes del incidente, fue titular contra Bélgica, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo. Bélgica avanzó a los cuartos de final, donde finalmente perdió ante España.
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Infantino se enfrenta a una oposición cada vez mayor
Las consecuencias del incidente seguirán dando que hablar, y la RBFA ha solicitado oficialmente que el asunto se incluya en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, el 15 de octubre. Además, la controversia ha afectado directamente a las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA.
Infantino confirmó recientemente que se presentará a la reelección en marzo, después de ocupar la presidencia desde 2016. Sin embargo, Bélgica ha anunciado formalmente que no apoyará su candidatura a un nuevo mandato, al considerar la gestión del caso Balogun como una razón principal de su oposición.
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