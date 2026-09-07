La presidenta de la RBFA, Pascale van Damme, se ha mostrado muy crítica con la gestión de la situación y ha expresado su frustración por la falta de comunicación del organismo rector del fútbol mundial. La federación sigue decidida a exigir una mayor claridad.

«Dos meses después de los hechos, nuestras preguntas siguen sin respuesta», declaró Van Damme, en declaraciones recogidas por BBC. «Dada la importancia de la transparencia y la claridad para todas las partes implicadas, solicitamos las explicaciones necesarias y, al mismo tiempo, deseamos explorar en qué aspectos es posible mejorar los procesos actuales, para que casos similares puedan gestionarse de manera clara, coherente y eficiente en el futuro».

La presidenta de la RBFA también destacó la necesidad de una gobernanza sólida en todo el deporte. Añadió: «Junto con la UEFA, las demás confederaciones y las asociaciones nacionales, seguimos comprometidos con la transparencia en la toma de decisiones, una gobernanza sólida y procesos claros. Seguimos abiertos a una cooperación constructiva, en interés de la confianza, la integridad y el futuro del fútbol».