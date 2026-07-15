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La Federación Alemana de Fútbol rechaza respaldar la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA ante un creciente escrutinio
Se agrava la división en torno a la presidencia de la FIFA
La DFB y su presidente, Bernd Neuendorf, se distancian del polémico líder de la FIFA, Infantino. Según «Bild», Neuendorf rechazó firmar un documento de apoyo a su candidatura a la reelección en el congreso del 18 de marzo de 2027 en Rabat.
Un directivo de la FIFA buscó firmas de las 16 naciones europeas durante el Mundial en Norteamérica. La DFB lo confirmó al SID y emitió un comunicado: «La DFB no ha firmado ninguna carta de apoyo a la reelección de Gianni Infantino. Se debatirán nuevas medidas en la junta directiva de la DFB».
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El polémico caso de Folarin Balogun aviva la tensión
El caso Balogun ha evidenciado la tensión entre la Federación Alemana, la UEFA y la FIFA. La UEFA criticó a la FIFA por cruzar «una línea roja». Neuendorf declaró al SID que «este asunto no debe quedar en el olvido».
La polémica surgió tras autorizar a Balogun, delantero de Estados Unidos, a jugar los octavos contra Bélgica —perdidos 4-1— pese a la roja vista ante Bosnia-Herzegovina (2-0). La comisión disciplinaria levantó la suspensión tras una llamada de Donald Trump a Infantino, aunque ambos aseguran que no hubo injerencia externa.
Se ha presentado una denuncia por derechos humanos ante el COI.
A pesar de la resistencia europea, Infantino sigue siendo el favorito para renovar su mandato hasta 2031, pues varias confederaciones ya le han prometido su apoyo. Sin embargo, sus vínculos políticos han generado una fuerte oposición. La organización de derechos humanos FairSquare presentó ante el Comité Olímpico Internacional una denuncia de 10 páginas contra el presidente de la FIFA.
El escrito detalla varias supuestas violaciones de la neutralidad política, centradas en la estrecha relación entre Infantino, quien también es miembro del COI, y el expresidente Trump. De prosperar la denuncia, la campaña de reelección que hasta ahora parecía asegurada podría enfrentarse a obstáculos inesperados.
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¿Qué pasará ahora en la política de la FIFA?
La junta directiva de la DFB se reunirá pronto para fijar su estrategia de voto de cara al próximo congreso. Mientras, se espera que la UEFA siga supervisando la investigación del COI sobre Infantino. Con las elecciones de marzo de 2027 acercándose, las federaciones europeas deben decidir si coordinan una oposición o aceptan la actual jerarquía de liderazgo por otros cuatro años.
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