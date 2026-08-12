El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, admitió que la devastadora noticia ha sido una fuente de inmenso dolor dentro del vestuario mientras la plantilla atraviesa este difícil momento.

«En cuanto a Leo, sabemos lo que ha pasado y es una enorme pena, una fuente de gran dolor, y realmente hemos sentido ese impacto», dijo Hoyos, en declaraciones recogidas por ESPN.

«Ha sido muy duro. A menudo, no hay palabras para ello. Cuando pasas por una experiencia tan difícil, cuesta recuperarse, aunque es algo a lo que todos nos enfrentamos. En cierto modo, nunca llegamos a aprender realmente de ello porque el dolor es muy intenso.