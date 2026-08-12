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La fecha de regreso de Lionel Messi, incierta mientras el Inter Miami llora la trágica muerte de Jorge Messi
Inter Miami llora la muerte de Jorge Messi
El Inter Miami ha enviado mensajes de sentido apoyo a su capitán, Messi, tras el trágico fallecimiento de su padre. Jorge murió el sábado a los 68 años en un hospital situado en la ciudad argentina de Rosario, en el centro del país. La desgarradora noticia ha afectado profundamente a toda la franquicia de la Major League Soccer, con jugadores y personal arropando al delantero en este momento increíblemente difícil.
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El vestuario siente un dolor inmenso
El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, admitió que la devastadora noticia ha sido una fuente de inmenso dolor dentro del vestuario mientras la plantilla atraviesa este difícil momento.
«En cuanto a Leo, sabemos lo que ha pasado y es una enorme pena, una fuente de gran dolor, y realmente hemos sentido ese impacto», dijo Hoyos, en declaraciones recogidas por ESPN.
«Ha sido muy duro. A menudo, no hay palabras para ello. Cuando pasas por una experiencia tan difícil, cuesta recuperarse, aunque es algo a lo que todos nos enfrentamos. En cierto modo, nunca llegamos a aprender realmente de ello porque el dolor es muy intenso.
Homenaje emotivo en Nu Stadium
El club rindió homenaje formalmente a Jorge con un emotivo minuto de silencio antes del saque inicial en el Nu Stadium de Miami, con su nombre mostrado de forma destacada en las pantallas del estadio. Los jugadores del Inter Miami también llevaron brazaletes negros como muestra de respeto. Mientras tanto, los aficionados desplegaron banderas y corearon cánticos en el minuto 10 en apoyo a su capitán ausente, mostrando una conmovedora pancarta en la que se leía «Fuerza [mantente fuerte] Leo».
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Preparándose para la prueba con Club León
Hoyos no especificó exactamente cuándo se reincorporará finalmente Messi a la plantilla del Inter Miami e insistió en que el club dará al legendario delantero todo el tiempo necesario para guardar luto. El Inter Miami centrará ahora de nuevo su atención en el terreno de juego mientras se prepara para enfrentarse al Club Leon el miércoles en un partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.
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