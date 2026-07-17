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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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La falta de Marcos Leonardo... ¿Ha acabado el caos de Inzaghi con el futuro del Al-Hilal a cambio de muy poco?

FEATURES
M. Leonardo
K. Benzema
Darwin Núñez
S. Inzaghi
Al Hilal
Ajax
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Países Bajos

El delantero brasileño podría hacer que «El Líder» se arrepienta

La salida del delantero brasileño Marcos Leonardo del Al-Hilal no sorprende, pues era esperada, aunque el club podría arrepentirse más adelante.

Este viernes dejó el Al-Hilal para fichar por el Ajax, en la ventana de verano, con un contrato de cinco años que acaba en 2031.

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    Caos en Inzagi

    Marcos Leonardo sufrió el caos ofensivo del Al-Hilal dirigido por Simone Inzaghi.

    Antes de la llegada de Inzaghi, Marcos Leonardo era el segundo delantero del Al-Hilal en su primera temporada, por detrás del serbio Aleksandar Mitrović, hasta que las lesiones de este lo convirtieron en titular.

    Con la llegada del técnico italiano, el club buscó un nuevo referente ofensivo tras la salida de Mitrović. Después de fracasar en el fichaje de Victor Osimhen, del Nápoles, fichó al uruguayo Darwin Núñez, del Liverpool.

    El plan era inscribirlo como sub-21, como en la temporada anterior, pero ya había cumplido 21 años y ocupaba una de las ocho plazas de extranjero.

    Ante el bajo rendimiento de Núñez, el club aprovechó la lesión del lateral portugués João Cancelo para sacarlo de la lista local e incluir a Marcos Leonardo como suplente del uruguayo, hasta que le arrebató la titularidad.

    En invierno llegaron el veterano Karim Benzema y el joven Mohamed Kader Miti.

    Con la llegada de Benzema y Miti, Marcos Leonardo volvió a perder su puesto, que pasó a ocupar en exclusiva el francés, mientras que el marfileño era su suplente; el brasileño quedó relegado, al tiempo que Núñez también quedaba fuera de la plantilla local.

    Al terminar la temporada, el club tenía cuatro delanteros extranjeros con futuro incierto: Benzema, Núñez y Marcos Leonardo, por encima del límite de edad, y Mété. Finalmente, «El Líder» optó por ceder al brasileño.

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    El Al-Hilal sacrifica su futuro

    Podría decirse que el Al-Hilal sacrificó al delantero equivocado, o a su futuro, pues Marcos Leonardo, de solo 23 años, es el más joven de los tres.

    Benzema cumplirá 39 años a finales de 2026, y Núñez tiene 27.

    Además, Benzema ha sufrido varias lesiones desde su llegada: solo ha jugado 13 partidos y se ha perdido 5 por problemas físicos.

    Ha marcado 9 goles y dado 5 asistencias, pero su continuidad no está garantizada por su edad y las lesiones recientes.

    Núñez, por su parte, apenas ha marcado 9 goles en 24 partidos con el Al-Hilal, un promedio de casi un gol cada tres encuentros.

    Su bajo rendimiento viene de la última temporada en el Liverpool, donde marcó solo 7 goles en 47 partidos, lo que complica su recuperación.

    Por ello, la continuidad de Marcos Leonardo era clave: debía cubrir a Benzema en sus lesiones y, más adelante, sustituirlo.

  • El problema de las oportunidades perdidas

    La marcha de Leonardo no sorprendió: desde su llegada al Kingdom Arena en verano de 2024, la afición lo criticó por fallar ocasiones fáciles.

    Es cierto que falló ocasiones fáciles, pero las compensó con goles decisivos, como reflejan sus números en las grandes competiciones con «El Líder».

    El verano pasado marcó cuatro goles en el Mundial de Clubes y terminó como máximo goleador, empatado con Gonzalo García, Ángel Di María y Serjo Gerasi.

    Nadie olvida sus dos tantos al Manchester City, que metieron al Al-Hilal en cuartos de final tras un histórico 4-3.

    Algunos critican que solo marca a puerta vacía, pero, aunque no es del todo cierto —ha anotado tantos de gran dificultad—, refleja su capacidad para moverse con inteligencia.

    Errar ocasiones fáciles es común entre los delanteros: Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, fue quien más oportunidades claras falló la pasada temporada en la Liga Saudí, y Julián Quionnes, estrella del Al-Qadisiyah, terminó tercero en esa lista pese a ser el máximo goleador.

    La diferencia es que Leonardo, pese a fallar algunas, marca más de lo que falla y añade goles decisivos.

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  • El precio de la marcha de Leonardo... demasiado bajo

    El mayor problema es que el Al-Hilal ha sacrificado su futuro a cambio de solo 20 millones de euros, según ha anunciado el club holandés en su página web oficial, lo que supone un precio muy bajo teniendo en cuenta el potencial del delantero brasileño.

    En verano de 2024 lo fichó por 40 millones al Benfica, pese a que había marcado solo 8 goles en 24 partidos.

    Tras dos temporadas, el jugador de 23 años se marchó por la mitad del precio por el que fue fichado, a pesar de haber marcado 48 goles en 82 partidos, con un promedio de más de un gol cada dos encuentros, además de la experiencia adquirida en competiciones continentales y mundiales.

    Incluso, su traspaso costó menos de la mitad de los más de 50 millones que el Al-Hilal pagó por Darwin Núñez en 2025, pese a la diferencia de nivel.

    Todo indica que el Al-Hilal podría haber cometido uno de los mayores errores del verano, cuyas consecuencias se notarán no solo la próxima temporada, sino también en las siguientes, cuando Leonardo se convierta en una estrella y su valor se multiplique.

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