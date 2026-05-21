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La FA investiga al Southampton por espiar a tres clubes de la Championship, tras la exclusión de los Saints de la final de play-off contra el Hull
El Southampton se enfrenta a un nuevo escrutinio tras las sanciones de la EFL.
La FA investiga al Southampton por el «spygate» de la Championship, tras admitir el club que espió los entrenamientos de tres rivales en las 72 horas previas a sus partidos.
La EFL ya le impuso fuertes sanciones: lo excluyó de los play-offs, le quitó el lugar en la final y devolvió al Middlesbrough para que jugara contra el Hull City en Wembley. Además, le restó cuatro puntos para la próxima temporada. El club apeló, pero el miércoles por la tarde el recurso fue rechazado.
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La FA aguarda evaluar las pruebas antes de actuar.
Según la BBC, un portavoz de la FA declaró el jueves que el organismo rector «no hará más comentarios hasta que hayamos evaluado las pruebas». El proceso disciplinario de la FA analizará si algunos miembros del Southampton infringieron las normas. Además, revisará las conclusiones y la documentación de la comisión disciplinaria independiente de la EFL antes de decidir si impone nuevas sanciones o suspensiones.
La polémica estalló tras la presunta grabación, por parte de un becario del Southampton, de una sesión de entrenamiento del Middlesbrough antes de la semifinal de ida de los play-offs. El Middlesbrough denunció el hecho a la EFL, que luego halló casos similares que involucran al Oxford United y al Ipswich Town.
La EFL impone una sanción sin precedentes
Se ha determinado que el Southampton infringió la norma 3.4, que exige a los clubes actuar con «la máxima buena fe» entre sí, y la norma 127, que prohíbe observar los entrenamientos del rival en los tres días previos a un partido.
La sanción, que incluye la expulsión de los play-offs y una futura deducción de puntos, ha conmocionado al fútbol inglés y tendrá fuertes repercusiones económicas para los jugadores.
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El Southampton espera el veredicto de la comisión disciplinaria
Los Saints aguardan el resultado de la investigación de la FA, que podría sancionar a los implicados en el escándalo. Además, iniciarán la próxima temporada en la Championship con una penalización de cuatro puntos, tras no revocar la resolución de la EFL.
Además, varios jugadores han contactado con la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) para valorar opciones legales y económicas tras el fracaso del intento de ascenso.