La experiencia inglesa... El Bayern de Múnich asciende a la cima de la gloria a costa de la Premier League

No parece que el trono del Bayern de Múnich se vea amenazado fácilmente en Alemania, ya que el club bávaro suele ejercer un férreo dominio sobre los campeonatos nacionales y confirma, año tras año, que es la fuerza más constante y dominante del fútbol alemán.

A nivel europeo, el Bayern no se queda fuera del círculo de los grandes, sino que sigue estando siempre presente como uno de los principales candidatos al título de la Liga de Campeones, gracias a una larga historia de éxitos y a una experiencia que le permite conocer bien el camino hacia los grandes podios.

Pero tras esta estabilidad se perfila una historia diferente, ya que el gigante alemán ha comenzado en los últimos años a sacar partido del mercado de la Premier League, no solo como destino para fichajes, sino como fuente para remodelar su identidad futbolística.

Con el fichaje de Harry Kane y la incorporación de Luis Díaz y Michael Olise, además del entrenador Vincent Kompany, parece que el Bayern está construyendo su camino hacia la gloria con herramientas inglesas, en una paradoja que añade un nuevo capítulo a la historia de un club que no deja de evolucionar.