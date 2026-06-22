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La exestrella del Manchester City y el Bayern de Múnich fue nombrada entrenadora del RB Leipzig con el pleno respaldo de Jürgen Klopp tras el cese de Ole Werner
El Leipzig ficha a Demichelis
El Leipzig ha anunciado a Demichelis como nuevo entrenador tras la salida de Ole Werner. El argentino, de 45 años, firmó con los Red Bulls hasta 2028.
Para ficharlo, el gigante alemán activó la cláusula de rescisión de su contrato con el Mallorca, renovado apenas tres semanas antes. Con experiencia como técnico en España, México y Argentina, el excentral llega avalado por un palmarés internacional que el club valora enormemente.
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Klopp impulsa un cambio en la dirección del Leipzig
El director del Red Bull, Klopp, criticó cada vez más la capacidad del exentrenador Werner para gestionar proyectos internacionales a largo plazo, lo que llevó a su despido tras meses de tensión, según el diario *Bild*.
Demichelis llega como su opción prioritaria, pues ambos comparten un fuerte vínculo personal forjado jugando al pádel en Mallorca. Klopp admira su filosofía de alta presión, alineada con la identidad agresiva que Red Bull busca.
El ahorro económico va de la mano de una visión táctica ambiciosa
Desde lo económico, su fichaje es una estrategia inteligente para el club de la Bundesliga de cara a la nueva temporada. Demichelis aceptó un sueldo base de unos 2 millones de euros, por debajo de los 2,5 millones que cobraba Werner.
El nuevo técnico se convenció rápido con la visión deportiva a largo plazo del club y la abundancia de jóvenes talentos de élite. «Quiero un equipo que juegue un fútbol audaz, intenso y emocionante», declaró Demichelis. «Medirnos ante los mejores de Europa es un reto increíble».
- AFP
Schafer elogia la trayectoria internacional de Demichelis como entrenador
Marcel Schafer ha respaldado el nombramiento de Demichelis y destaca su amplia experiencia internacional en tres continentes. El director deportivo del Leipzig cree que esta trayectoria se alinea con las ambiciones globales del club.
«Martín une una filosofía de juego clara con intensidad y una experiencia excepcional», afirmó durante la presentación oficial. «Confío en que este exinternacional argentino motivará a la plantilla y potenciará el crecimiento del club».