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La exestrella del Arsenal y de Francia afirma que lamenta haber rechazado la oferta del Real Madrid para quedarse en el Arsenal
El fichaje por el Madrid que nunca se dio
Vieira se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo durante sus nueve años en el norte de Londres, donde ganó tres Premier Leagues. Su dominio en Highbury atrajo al Real Madrid de los «Galácticos», que intentó ficharlo varios años sin éxito.
En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el francés admitió que su lealtad al Arsenal le impidió fichar por el club más grande del mundo: «Solo me arrepiento de no haber ido al Real Madrid. Me lo propusieron durante cuatro años seguidos. El último año dije que sí, todos los acuerdos estaban cerrados, pero luego lo pensé mejor. Quería demasiado al Arsenal», explicó.
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Una reunión con Florentino Pérez
Durante ese periodo, el presidente del club, Florentino Pérez, intentó fichar a Vieira para una plantilla llena de estrellas. Tiempo después, el centrocampista recordó un encuentro con el dirigente madridista que mostró lo cerca que estuvo de vestir la camiseta blanca.
Al recordar el encuentro, Vieira dijo: «Cuando fui a Madrid como embajador del Manchester City, me trajo un artículo de portada de Marca sobre el fichaje. Me dijo: “Fuiste el único jugador que rechazó al Real Madrid”». Esta confesión subraya lo excepcional de su decisión, ya que muy pocos jugadores de aquella época rechazaron la oportunidad de unirse al proyecto repleto de estrellas de la capital española.
Lecciones aprendidas de Mourinho
Vieira respalda a José Mourinho ante los rumores de su regreso al Real Madrid. El excentrocampista destaca su disciplina táctica y autoridad para manejar los egos del Bernabéu: «Podría ser el hombre adecuado; sabe cómo tratar a los campeones».
Vieira recuerda una anécdota de 2009 que cambió su visión: «Mourinho me dijo lo que no quería oír. Era marzo de 2009, partido Manchester United-Inter. Volvía de una lesión y me dijo: “Te necesito en el once; jugarás 60 minutos”. A los cuatro minutos, perdí de vista a Vidic, que marcó, y en el descanso vi los cambios: yo fuera, Muntari dentro. Al día siguiente fui a su despacho; no había cumplido su promesa de 60 minutos. Me dijo: «No has jugado bien; tengo que hacer lo mejor para el equipo». Hoy, como entrenador, reconozco que tenía razón».
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El futuro de Vieira y los elogios de la Premier League
Vieira, que busca su próximo reto como entrenador, quiere volver a la Serie A y afirma tener «asuntos pendientes» en Italia. Además, elogió a la estrella del Arsenal, Declan Rice, y destacó las similitudes entre su propio estilo de juego y la actitud desinteresada del internacional inglés en el centro del campo.
«Hace 22 años que ganamos y nunca imaginé esperar tanto. Declan Rice es como yo: juega para el equipo, no para sí mismo», afirmó.
De cara a la final de la Liga de Campeones, añadió un consejo para las futuras ambiciones europeas de los Gunners: «Creo que habrá goles, pero no un 1-0. Si el PSG juega tan abierto como lo hizo contra el Bayern, asumirá riesgos. Y he cambiado de opinión: ahora voy a apoyar al Arsenal».