Esas son las mismas cifras de talla mundial que ha registrado año tras año en el PSG, por lo que nadie podría negar que Mbappé es uno de los jugadores más decisivos de su generación. Es implacable ante la portería y, a menudo, se crea oportunidades por sí mismo gracias a su velocidad, fuerza y agilidad sobrehumanas, con las que elude a los defensas a su antojo.

Sin embargo, a medida que su reputación ha crecido, también lo ha hecho su ego. A sus 27 años, solo es feliz cuando es el centro de todo y, como es el activo más valioso del Madrid, le consienten. Nunca aceptó ser segundo de Neymar o Dembélé en el Parque de los Príncipes y ahora exige el mismo trato especial en el Bernabéu, por encima de Vinicius y Bellingham.

No es casualidad que el PSG no ganara su primera Liga de Campeones hasta después de su marcha: con él el equipo se volvía unidimensional, y ahora el Madrid corre el mismo riesgo. Si no cambian el statu quo, podrían quedar relegados a un segundo plano tanto en España como en Europa.