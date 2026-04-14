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Kylian Mbappe Real Madrid GFXGOAL
James Westwood

Traducido por

La exasperante estrategia del Real Madrid, centrada en Kylian Mbappé, podría convertir al equipo en un eterno segundón tanto en la Liga de Campeones como en La Liga

Opinion
K. Mbappe
Real Madrid
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Primera División
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Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Barcelona

Desde lo individual, el fichaje gratuito de Kylian Mbappé por el Real Madrid en 2024 ha sido un éxito total. El delantero francés ha marcado 83 goles en sus primeros 97 partidos con los blancos, incluidos 39 esta temporada, cifra superada solo por Harry Kane, del Bayern de Múnich, entre todos los jugadores de las cinco grandes ligas europeas.

Esas son las mismas cifras de talla mundial que ha registrado año tras año en el PSG, por lo que nadie podría negar que Mbappé es uno de los jugadores más decisivos de su generación. Es implacable ante la portería y, a menudo, se crea oportunidades por sí mismo gracias a su velocidad, fuerza y agilidad sobrehumanas, con las que elude a los defensas a su antojo.

Sin embargo, a medida que su reputación ha crecido, también lo ha hecho su ego. A sus 27 años, solo es feliz cuando es el centro de todo y, como es el activo más valioso del Madrid, le consienten. Nunca aceptó ser segundo de Neymar o Dembélé en el Parque de los Príncipes y ahora exige el mismo trato especial en el Bernabéu, por encima de Vinicius y Bellingham.

No es casualidad que el PSG no ganara su primera Liga de Campeones hasta después de su marcha: con él el equipo se volvía unidimensional, y ahora el Madrid corre el mismo riesgo. Si no cambian el statu quo, podrían quedar relegados a un segundo plano tanto en España como en Europa.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Gran racha goleadora y comparaciones con Ronaldo

    Mbappé fue imparable en la primera mitad de la temporada: marcó 27 goles, cuatro de ellos en la victoria 4-3 sobre el Olympiacos en la Liga de Campeones. También anotó el primer gol en el 2-1 contra el Barcelona, que dejó al Real Madrid cinco puntos arriba en La Liga tras 10 jornadas.

    Las comparaciones con el icono del Bernabéu, Cristiano Ronaldo, se multiplicaron, lo que provocó una respuesta humilde del francés: «Quiero seguir mi propio camino. Que me mencionen junto a Cristiano ya es un honor, pero solo quiero labrarme mi propia trayectoria, ayudar al equipo y ganar tantos títulos como sea posible», declaró a Marca.

    En los últimos ocho partidos de Liga de 2026 marcó otros ocho goles, pero el debate sobre su aportación resurgió cuando los resultados empeoraron: el equipo de Xabi Alonso solo ganó cuatro y el Barça remontó.


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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Gran caída bajo el mandato de Arbeloa

    Tras la decepcionante derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona el 12 de enero, con Mbappé lesionado, Alonso fue destituido y el Real Madrid nombró entrenador a Álvaro Arbeloa, hasta entonces técnico del Castilla. El cambio no ha frenado la caída del club.

    Ahora el Barça lidera la Liga con nueve puntos de ventaja a falta de siete jornadas, mientras el Madrid lucha por alcanzar las semifinales de la Champions tras perder 2-1 en casa ante el Bayern. Arbeloa solo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos; la derrota por 2-1 en Mallorca fue el punto más bajo, y el rendimiento de Mbappé se ha desplomado.

    Solo ha marcado un gol en sus últimos siete partidos y su porcentaje de acierto ha caído del 25 % al 4 %, según el Diario AS. Mbappé ha perdido puntería en el peor momento para el Real.

    En el 1-1 contra el Girona del viernes, el campeón del mundo sumó solo 0,14 goles esperados a puerta (xGOT), perdió el balón 20 veces y ganó solo cuatro de 17 duelos en el suelo, sin conectar el juego ni aportar en defensa.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Un atisbo de un sistema mejor

    Sin embargo, no todo fue mal para el Real Madrid bajo Arbeloa. Entre finales de febrero y finales de marzo ganaron seis de siete partidos: vencieron al Benfica y al Manchester City en casa y fuera en la Liga de Campeones, y golearon 4-1 al Elche en La Liga. Mbappé estuvo ausente por un esguince de rodilla.

    Además, vencieron 3-2 al Atlético en un derbi en el que Mbappé solo jugó los últimos 26 minutos. Arbeloa pasó del 4-3-3 al 4-4-2 con Vinicius y Brahim Díaz arriba, y el equipo ganó equilibrio.

    Con ataques por ambas bandas, Vinicius recuperó su mejor versión y Federico Valverde llegó con peligro al área, bien respaldado por Aurélien Tchouameni. La defensa, además, no cometió errores.

    En resumen, el equipo funcionó como un verdadero conjunto, algo que no sucede cuando Mbappé está en cancha. Contra Mallorca y Girona, Arbeloa volvió al plan de alimentar al francés a toda costa y solo sumaron un punto de seis. Sin un plan B, el equipo sufre cuando los rivales cortan el suministro a Mbappé o cuando él tiene un mal día frente al arco, algo cada vez más frecuente.

  • mbappe(C)Getty Images

    Fallar en el momento decisivo

    El Madrid no ganó ningún título importante en la temporada de debut de Mbappé, pese a sus 44 goles. Marcó 31 en La Liga, casi la mitad del total madridista (78), nueve menos que en el curso anterior, cuando sí se conquistó el título.

    Además, falló en los partidos clave: desapareció en la eliminatoria de Champions contra el Arsenal (5-1 global) y, aunque marcó cinco veces en sus cuatro primeros Clásicos, el Barça ganó todos. El Madrid acabó dependiendo de sus chispazos para ganar, olvidando el plan que le dio su 15.º título europeo.

    Esta temporada la tendencia se mantiene: Mbappé brilla a ratos. Le ha marcado al Barça y al Atlético, y su gol en la ida contra el Bayern dio oxígeno al Madrid. Pero en la derrota 1-0 ante el Liverpool en fase de grupos no remató ni una vez a puerta y pasó desapercibido.

    En los momentos complicados, Mbappé suele desaparecer: ante Osasuna en febrero, por ejemplo, sumó 0,3 xG, sin regates ni acciones defensivas.

    La realidad es que el Madrid ha retrocedido con Mbappé, mientras el Barça, ahora muy superior en La Liga, podría iniciar una dinastía si el club blanco no rectifica.

  • Kylian Mbappe Luis Enrique PSG 2025Getty Images

    Mentalidad perezosa

    Para inculcar a Mbappé la importancia de defender desde delante, Luis Enrique citó a Michael Jordan: «Él agarraba a sus compañeros y defendía como un loco». Luego añadió: «Hay que dar ejemplo como persona y como jugador».

    Parece que el técnico aplicó la misma receta con Dembélé, quien, ya como delantero titular, transformó al Barcelona en un equipo dominante que conquistó un histórico triplete en la 2024-25. Dembélé ganó su primer Balón de Oro, mientras que Mbappé terminó séptimo en la votación de 2025, tras olvidar las palabras de Luis Enrique al marcharse de París a Madrid.

    Mbappé admitió en el podcast The Bridge, durante el parón internacional de marzo, que no se esfuerza tanto como sus compañeros. «Soy un jugador que defiende menos que los demás y a veces eso es un problema. Lo hago poco, pero cuando lo hago noto que afecta al equipo. En el Real Madrid, cuando presiono, veo que los demás también lo hacen».

    Esa actitud explica por qué nunca ha ganado el Balón de Oro ni la Liga de Campeones. En vez de esforzarse por mejorar, culpa a los demás. Parece pensar que, si sus compañeros corrieran el doble, su falta de implicación no importaría.

    Pero su desmarque a banda, en vez de atacar el área como hacía Karim Benzema, evidencia que prefiere eludir responsabilidades.

  • mbappe-kane(C)Getty Images

    Eclipsado por Kane

    El miércoles por la noche, Mbappé tendrá mucho trabajo si quiere eclipsar a Harry Kane, siempre que el inglés se recupere de la herida en la cabeza que sufrió ante el Girona. Kane fue clave en la victoria del Bayern sobre el Real Madrid en el Bernabéu: marcó el 2-1 con un gran remate desde el borde del área

    El capitán inglés se asoció con Serge Gnabry en la acción del primer gol, generó otra ocasión clara y recorrió 10,5 km con un esfuerzo constante, mientras Mbappé apenas llegó a 9,3. El Bayern sabe que puede confiar en Kane para marcar, crear y presionar sin balón.

    En cambio, Mbappé vive de momentos: puede cambiar un partido en un instante, pero iguala en frustración a su brillo. No le faltan instintos: recordó su olfato con una llegada al segundo palo ante el Bayern; simplemente no aparece con la misma regularidad.

    Arbeloa no está obligado a alinearlo: puede elegir a Díaz, a Güler o incluso a García, y el equipo funcionaría mejor. Muchos madridistas lo celebrarían, como muestra una web que cuenta los días que le quedan de contrato.

    Mbappé necesita un golpe de realidad. Si el Madrid cae eliminado de nuevo en cuartos de la Champions, el club deberá dárselo o buscar otro delantero.

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