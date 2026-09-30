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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

La estrella italiana Giacomo Raspadori se retira oficialmente de la convocatoria de la Liga de Naciones antes del partidazo ante Francia

G. Raspadori
Italia
UEFA Nations League A

Italia ha recibido un duro golpe antes de su gran duelo de la Nations League contra Francia, ya que Giacomo Raspadori se ha retirado oficialmente de la convocatoria. El delantero del Atalanta ha abandonado la concentración de la selección después de que las evaluaciones médicas confirmaran que no podría participar en los próximos compromisos internacionales.

  • Una lesión pone fin prematuramente a la concentración de Raspadori

    La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó el martes por la noche que el versátil delantero regresaría antes de tiempo a casa, privando a Roberto Mancini de una opción clave en ataque para el resto del parón internacional. La decisión se tomó tras una serie de evaluaciones realizadas por los servicios médicos de Italia, que finalmente determinaron que el jugador no se encontraba en condiciones físicas de competir en los partidos de alta exigencia programados para la próxima semana.

    Raspadori tuvo que ser sustituido al descanso por una lesión durante la victoria de Italia por 4-1 sobre Turquía en la Nations League, lo que agrava las preocupaciones físicas de la selección después de la salida previa de Nicolo Zaniolo de la concentración antes del partido.

  • Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    comunicado oficial de la FIGC

    Este contratiempo significa que Raspadori será un espectador en el esperadísimo desplazamiento para medirse a la Francia de Zinedine Zidane en el Stade de France este viernes, así como en el posterior partido en casa contra Turquía en Bolonia el 5 de octubre.

    El comunicado oficial de la federación aclaró la situación sobre su disponibilidad y señaló: "Mientras tanto, a Giacomo Raspadori se le concedió descanso completo. El delantero del Atalanta se sometió a pruebas médicas y, después de confirmarse que no estará disponible para los próximos partidos, regresará a su club".

  • Ajustes tácticos en Coverciano

    A pesar de la decepción en torno a Raspadori, el ambiente en la concentración sigue siendo en gran medida positivo tras una actuación dominante en Bursa. La plantilla regresó a su base en Coverciano inmediatamente después de su reciente victoria para comenzar la preparación del desafío francés. Mancini ha optado por dividir sus recursos durante las primeras sesiones de entrenamiento para gestionar la carga de trabajo de quienes tuvieron muchos minutos en el encuentro anterior.

    Mientras los titulares del último partido se centraron en la recuperación, los jugadores con menos protagonismo y aquellos que no viajaron a Turquía se ejercitaron con intensos trabajos tácticos. El grupo utilizó las modernas instalaciones de la Viola Park de la Fiorentina, realizando ejercicios específicos de ataque contra defensa. Este enfoque escalonado garantiza que la mayor parte de la plantilla llegue fresca al viaje a Saint-Denis, incluso con un atacante menos en sus filas.

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    Gestionar la presión sobre la línea ofensiva

    La ausencia de Raspadori llega en un momento en el que la eficacia de Italia de cara a portería ha estado bajo la lupa. Aunque la reciente cosecha de cuatro goles contra Turquía dio algo de margen al cuerpo técnico, la baja de un jugador conocido por su movilidad y calidad técnica sigue siendo un contratiempo. Mancini debe decidir ahora si convoca a un sustituto o si confía en la profundidad ya existente dentro de su actual convocatoria.

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