Inglaterra convocó de inmediato a Trevor Chalobah, del Chelsea, para reemplazar a Livramento, valorado por su capacidad para cubrir ambas bandas. Ahora regresará a Tyneside para iniciar su rehabilitación.

LaFA confirmó: «Trevoh Chalobah se incorpora a la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras la lesión de Tino Livramento. El defensa del Chelsea se unirá a la concentración en Kansas City, mientras el resto de la plantilla viaja a Dallas para el debut contra Croacia el miércoles. La FIFA permite reemplazar a un jugador de campo hasta 24 horas antes del primer partido. Livramento, defensa del Newcastle United, se lesionó la pantorrilla el domingo por la tarde. Las pruebas del lunes confirmaron que no podrá seguir en el torneo.»