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La estrella inglesa se pierde el Mundial 2026, un duro golpe para Thomas Tuchel, justo antes del debut contra Croacia
Una lesión grave sacude el equipo
La FA confirmó que el defensa de 23 años se perderá el torneo por una lesión en la pantorrilla. Es el último revés de una temporada 2025-26 frustrante para la estrella del Newcastle, que solo jugó 17 partidos de la Premier League debido a dos lesiones de rodilla, un desgarro en el isquiotibial en enero que le hizo perderse 15 encuentros y una lesión en el muslo en abril.
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Se ha activado el protocolo del equipo de emergencia
Inglaterra convocó de inmediato a Trevor Chalobah, del Chelsea, para reemplazar a Livramento, valorado por su capacidad para cubrir ambas bandas. Ahora regresará a Tyneside para iniciar su rehabilitación.
LaFA confirmó: «Trevoh Chalobah se incorpora a la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras la lesión de Tino Livramento. El defensa del Chelsea se unirá a la concentración en Kansas City, mientras el resto de la plantilla viaja a Dallas para el debut contra Croacia el miércoles. La FIFA permite reemplazar a un jugador de campo hasta 24 horas antes del primer partido. Livramento, defensa del Newcastle United, se lesionó la pantorrilla el domingo por la tarde. Las pruebas del lunes confirmaron que no podrá seguir en el torneo.»
La solidez defensiva se ha puesto a prueba de forma severa
La ausencia del defensa carga tácticamente a los laterales Reece James, Djed Spence y Nico O’Reilly. Spence usa una máscara protectora y James arrastra problemas físicos crónicos, por lo que la zaga inglesa parece frágil. La confianza de Tuchel en este joven polivalente, pese a sus recientes problemas físicos, le ha explotado en la cara y deja al equipo sin recambios naturales para un exigente verano.
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Se avecina un calendario de fase de grupos muy intenso
El cuerpo técnico debe actuar rápido para integrar a Chalobah, aunque no se espera que juegue contra Croacia el miércoles en Dallas. Los Tres Leones tienen un calendario apretado: luego enfrentarán a Ghana y Panamá con pocos días de diferencia. Construir una defensa sólida sin la versatilidad de Livramento será clave para evitar un tropiezo temprano y avanzar a las eliminatorias.