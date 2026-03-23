La estrella inglesa explica por qué SABÍA que Thomas Tuchel lo dejaría fuera de la última convocatoria de 35 jugadores, una decisión que ha suscitado polémica

Watkins debutó con la selección inglesa en 2021 y ha marcado seis goles en 20 partidos con su país; su momento más destacado con la camiseta de los Tres Leones se produjo cuando anotó el dramático gol de la victoria en la semifinal de la Eurocopa 2024 contra Países Bajos.

Sin embargo, su última aparición con la selección tuvo lugar en octubre de 2025, cuando marcó contra Gales antes de ser sustituido por lesión en el descanso. Se perdió la concentración de noviembre, principalmente debido a un problema de rodilla con el que había estado jugando, y no ha sido incluido en la última convocatoria, en la que se ha dado preferencia a Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin y Dominic Solanke.

El propio Tuchel ha admitido que optó por incluir a Calvert-Lewin y Solanke en lugar de Watkins porque ya sabe lo que el jugador de 30 años puede aportar al equipo.