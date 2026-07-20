La estrella francesa Kylian Mbappé se hace con su segunda Bota de Oro del Mundial tras una campaña de 2026 en la que ha batido récords

Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 al marcar 10 goles en 8 partidos. Es el primer jugador desde Müller en 1970 que alcanza esa cifra en una sola Copa, lo que añade otro gran logro a su carrera internacional.

Lo consiguió en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, donde anotó dos veces pese a la dramática derrota 6-4. Francia no alcanzó la final tras caer en semifinales ante la futura campeona, España, por lo que sus logros individuales quedaron eclipsados por la decepción del equipo.







