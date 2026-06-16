Según se informa, Mikel Arteta ve en este potente jugador de 25 años la solución táctica ideal para aliviar la carga defensiva de Declan Rice. La capacidad de Kone para impulsar el balón con rapidez hacia delante aportaría más dinamismo al centro del campo del Arsenal. Su llegada ofrecería una alternativa técnica muy distinta a la de Martin Zubimendi, cuyo estilo más lento ya no encaja en el sistema fluido de Arteta.