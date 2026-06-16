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La estrella francesa del Mundial «llega a un acuerdo personal» con el Arsenal para un posible traspaso de 43 millones de libras
Los Gunners se lanzan a por un centrocampista
El equipo londinense ha avanzado en el fichaje del internacional francés. Según el *Corriere della Sera*, Kone prefería un traspaso al París Saint-Germain y rechazó al Atlético de Madrid. Como el campeón francés no concretó su oferta, el Arsenal negoció con su entorno su llegada al Emirates.
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El Roma se enfrenta a dificultades económicas
El club de la Serie A necesita vender antes del 30 de junio para cumplir con el Juego Limpio Financiero. Pidió 50 millones de euros por su mediocampista estrella, que ha brillado con Gian Piero Gasperini. Pero, ante la urgencia de cuadrar las cuentas, los expertos creen que una oferta de unos 45 millones podría cerrar el trato.
Arteta busca una alternativa dinámica
Según se informa, Mikel Arteta ve en este potente jugador de 25 años la solución táctica ideal para aliviar la carga defensiva de Declan Rice. La capacidad de Kone para impulsar el balón con rapidez hacia delante aportaría más dinamismo al centro del campo del Arsenal. Su llegada ofrecería una alternativa técnica muy distinta a la de Martin Zubimendi, cuyo estilo más lento ya no encaja en el sistema fluido de Arteta.
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La presentación de la Copa del Mundo precede a la candidatura
Kone se centra en sus compromisos internacionales, ya que Francia debutará en el Mundial contra Senegal. Sus representantes quieren cerrar el traspaso antes de que acabe el mes, cuando vence el plazo financiero del club italiano. El Arsenal debe pulir con cuidado el momento y las condiciones de su oferta inicial para asegurar el fichaje sin contratiempos.