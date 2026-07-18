AFP
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La estrella española Marc Cucurella anuncia de forma inesperada su retirada antes de la final del Mundial contra Argentina
Cucurella se fija un objetivo antes de la final
Cucurella ha anunciado que se retirará del fútbol internacional si España vence a Argentina en la final del Mundial. El defensa ha jugado todos los minutos del torneo y cree que ganar el título le dejaría sin metas por lograr con su país.
Tras ganar la Eurocopa 2024, el jugador de 27 años cree que lograr el doblete sería el broche ideal a su etapa con la selección. Bajo las órdenes de De la Fuente, se ha convertido en un baluarte defensivo. Además, prometió tatuarse un homenaje al técnico si España conquista el título mundial.
- (C)Getty Images
Cucurella explica su decisión
En declaraciones a L'Equipe, Cucurella explicó que dejará la selección si España gana el Mundial.
«Si ganamos el Mundial, al día siguiente llamaré a Luis y le diré que ya no cuente conmigo, que me retiro de la selección», afirmó. «Con una Eurocopa y un Mundial, no puedo aspirar a nada mejor».
Retos relacionados con los tatuajes
Cucurella no solo ha hablado de su retirada. El defensa, conocido por su excéntrica personalidad y peinado, prometió un tatuaje permanente en honor al seleccionador Luis de la Fuente. Si España vence a los campeones, el jugador de 27 años irá directo al estudio para inmortalizar su rostro en su bíceps.
En una entrevista con Fox Sports, el jugador explicó: «Me haría un pequeño tatuaje con el rostro del seleccionador de España, Luis de la Fuente, en el bíceps si ganáramos el Mundial».
- Getty Images Sport
Un último obstáculo frente a Argentina
España se mide a la vigente campeona, Argentina, con la oportunidad de ganar su segundo Mundial. Para Cucurella, la final podría ser su último partido con la selección si cumple su promesa de retirarse. Por ahora, su objetivo es ayudar a España a contener a Argentina y lograr el título.
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