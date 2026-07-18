La estrella española Marc Cucurella anuncia de forma inesperada su retirada antes de la final del Mundial contra Argentina

Cucurella ha anunciado que se retirará del fútbol internacional si España vence a Argentina en la final del Mundial. El defensa ha jugado todos los minutos del torneo y cree que ganar el título le dejaría sin metas por lograr con su país.

Tras ganar la Eurocopa 2024, el jugador de 27 años cree que lograr el doblete sería el broche ideal a su etapa con la selección. Bajo las órdenes de De la Fuente, se ha convertido en un baluarte defensivo. Además, prometió tatuarse un homenaje al técnico si España conquista el título mundial.