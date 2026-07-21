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La estrella española Lamine Yamal se burló de su rival argentino Leandro Paredes con un divertido gesto que decía «la pelea del año», tras un final agitado de la final del Mundial 2026
Yamal lo celebra con una pullita
Las celebraciones del Mundial de España en Madrid reunieron a dos millones de personas, pero un gesto de Yamal acaparó las redes.
El joven astro del Barcelona interactuó con un cartel lanzado desde la multitud que anunciaba un combate de boxeo entre famosos: «Velada del año VII: Paredes contra Gavi».
El extremo de 19 años sonrió y lo señaló durante el desfile en autobús descapotable. Yamal fue el alma de la fiesta e incluso cantó temas de Bad Bunny mientras bailaba con su amigo y compañero Nico Williams. Un ambiente muy distinto a las desagradables escenas vividas en Nueva Jersey apenas 24 horas antes.
- AFP
Caos al sonar el pitido final
Tras la victoria de España por 1-0, varios jugadores argentinos perdieron los estribos. Paredes, del Boca Juniors, agarró a Eric García del cuello y luego empujó a Gavi al césped.
El jugador del Boca Juniors fue expulsado con tarjeta roja, aunque luego afirmó que su equipo se había comportado adecuadamente dadas las circunstancias.
Pese a las imágenes, el centrocampista se mostró desafiante en redes: «¡¡¡Gracias, Argentina!!! Os quiero, hoy y siempre. Escribo con el corazón encogido por no haber dado la alegría que merecéis, pero con el pecho lleno de orgullo por haberlo dado todo».
Fernández defiende la actuación de Argentina
Paredes no fue el único de la Albiceleste que defendió el juego agresivo tras la derrota. Enzo Fernández, pese a las críticas, afirmó que el plantel representó a su país con honor: «Con el tiempo, entiendes que hay algo más importante que el resultado».
Y añadió: «Esto nos enseña que competir no es solo ganar, sino darlo todo por la camiseta y no rendirse nunca. Formar parte de este grupo, que siempre se ha mantenido firme, ha competido hasta el final y ha defendido estos colores con orgullo, humildad y compromiso, es algo que siempre valoraré. Quiero dar las gracias a toda la afición argentina. Gracias por estar siempre ahí».
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Los expertos critican duramente un comportamiento «vergonzoso»
La actitud defensiva de los jugadores argentinos molestó a varias leyendas del fútbol. Wayne Rooney criticó la falta de deportividad, sobre todo los intentos de Lionel Messi por influir en el árbitro: «Es desesperación. Argentina juega así, sabemos que eso es lo que hacen».
El exdefensa del Manchester City Micah Richards secundó esa opinión y calificó las trifulcas posteriores al partido de «vergonzosas» para un escenario tan importante».
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