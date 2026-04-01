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La estrella española Lamine Yamal condena los «intolerables» cánticos antimusulmanes en el empate de Egipto, mientras la policía inicia una investigación
Se ha iniciado una investigación policial
Según ESPN, los Mossos, el cuerpo policial local de Barcelona, han confirmado que se está investigando los cánticos «islamófobos y xenófobos» que se produjeron durante el partido amistoso internacional del martes. Los espectadores dirigieron cánticos despectivos al equipo visitante y silbaron durante el himno nacional egipcio y las oraciones del descanso. Aunque los cánticos no iban dirigidos específicamente a Yamal, el joven extremo se vio profundamente afectado por el ambiente hostil y ha recurrido a las redes sociales para expresar su indignación.
Yamal emite un comunicado
A través de Instagram, Yamal se pronunció sobre la situación, reafirmó su fe y expresó su decepción por la falta de respeto mostrada hacia su religión. El jugador de la selección española publicó: «Soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de «el que no salta es musulmán». Sé que jugaba con el equipo rival y que no era algo personal contra mí, pero como musulmán no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no todos los aficionados son así, pero a aquellos que cantan estas cosas: utilizar una religión como burla en un campo de juego os convierte en personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a las personas por lo que son o en lo que creen. Dicho esto, gracias a la gente que vino a animarnos, nos vemos en el Mundial».
El consejero de Deportes de Cataluña se pronuncia
El consejero de Deportes de Cataluña, Berni Álvarez, se ha hecho eco de las palabras de Yamal, calificando los acontecimientos de «gran paso atrás» para el fútbol español y comprometiéndose a apoyar al delantero del Barcelona.
Declaró a los periodistas: «Es normal que le haya afectado lo ocurrido. Intentaremos apoyarle si conseguimos contactar con él. Lo ocurrido fue deplorable. Se trata de un asunto extremadamente grave que condenamos rotundamente. Es un enorme paso atrás. Da la sensación de que todo estaba planeado. Los que coreaban vinieron al partido para verter discursos de odio. Dudo que muchos de los implicados tuvieran alguna conexión con el mundo del deporte. La reacción llegó tarde y no fue suficiente».
El Espanyol, descontento con la «campaña de desprestigio»
Por su parte, el Espanyol, rival del Barça en La Liga y que juega sus partidos como local en el estadio RCDE, ha emitido su propio comunicado en el que condena los incidentes ocurridos en el partido del martes, pero también ha insistido en que no se debe culpar a su afición.
«El RCD Espanyol también desea expresar su profundo descontento ante la campaña de desprestigio gratuita y generalizada que se ha dirigido contra nuestra afición en las últimas horas», reza el comunicado. «Cabe recordar que el partido, organizado por la RFEF, reunió a seguidores de la selección española procedentes de entornos geográficos y futbolísticos muy diversos. Por lo tanto, resulta profundamente injusto, excesivo y desproporcionado atribuir estos comportamientos a la afición del RCDE Espanyol, que, a lo largo de sus más de 125 años de historia, se ha caracterizado por su diversidad, respeto y compromiso con los valores del deporte.
«El club no acepta ni aceptará que se ponga en duda su reputación por las acciones aisladas de un pequeño grupo de personas que no representan ni al club ni a nuestra afición. El RCD Espanyol subraya su firme compromiso con la lucha contra todas las formas de discriminación y seguirá trabajando para garantizar que el estadio RCDE siga siendo un lugar seguro, inclusivo y respetuoso para todos».
Posibles sanciones de la FIFA
Una fuente ha informado a ESPNde que España podría enfrentarse a posibles sanciones de la FIFA, lo que podría ensombrecer su campaña en el Mundial de 2026, ahora que se prepara para competir en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. La RFEF debe ahora abordar estas cuestiones, dando prioridad al bienestar de Yamal antes de que la selección viaje a Norteamérica para disputar sus primeros partidos.