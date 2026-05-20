Windass, delantero del Wrexham, mostró su desconcierto en redes sociales porque la EFL no reinició los play-offs de la Championship tras la exclusión del Southampton. En lugar de abrir las semifinales a los equipos siguientes, el Middlesbrough volvió para enfrentar al Hull City en la final.

En Instagram afirmó: «La historia del Southampton es de las más locas que he visto. ¿Por qué no se reanudan los play-offs con los otros cuatro equipos? ¡El Boro contra el Hull habría sido la semifinal! Estoy confundido». De haberse reiniciado los play-offs, Wrexham, que quedó justo fuera de la fase final, habría saltado al sexto puesto y seguido en la lucha por el ascenso a la Premier League.

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