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La estrella del West Ham Taty Castellanos, acusada de escupir al portero del Millwall Filip Marschall en un caliente derbi londinense
Desorden en The Den
El esperado encuentro entre Millwall y West Ham United en The Den estuvo a la altura de su reputación de partido volátil, pero el choque ha quedado eclipsado por una grave acusación que implica a Castellanos. Por primera vez desde 2012, estos dos feroces rivales londinenses se enfrentaron en un partido del Championship, lo que generó un ambiente de máxima tensión que acabó desbordándose durante la segunda parte del empate 2-2.
La tensión comenzó cuando Marschall retuvo el balón durante más de los seis segundos permitidos mientras su equipo buscaba dejar correr el reloj. Castellanos, frustrado por la demora, esprintó por el área para presionar al portero. Lo que siguió fue una tangana repentina y caótica en la que se vieron implicados varios jugadores de ambos equipos, con los ánimos caldeados en el área, antes de que se viera a Marschall señalándose la camiseta, gesticulando que había recibido un escupitajo del delantero del West Ham.
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Se han presentado quejas oficiales
Tras el altercado sobre el terreno de juego, la situación se intensó cuando el cuerpo técnico y el equipo médico del Millwall reaccionaron a las acusaciones del portero. Informaciones de Sky Sports señalan que el personal del Millwall dio el paso de presentar una queja formal ante los árbitros inmediatamente después del incidente. Desde entonces, el cuarto árbitro ha confirmado que el portero formuló efectivamente una acusación de escupitajo contra el delantero del West Ham.
Las acusaciones de escupitajos son tratadas con extrema seriedad por la Federación Inglesa, y a menudo conllevan largas suspensiones si las pruebas se consideran concluyentes. Los precedentes recientes ponen de relieve la gravedad de este tipo de infracciones: el centrocampista del Burnley Hannibal Mejbri recibió una sanción de cuatro partidos y una multa de 15.000 £ por escupir a aficionados del Leeds en diciembre de 2025, mientras que el extremo del Norwich Borja Sainz fue castigado con una suspensión de seis partidos y una multa de 12.000 £ por un incidente similar contra el Sunderland en diciembre de 2024.
Una historia de dos partes
Antes de que la polémica acaparara toda la atención, el partido había sido una muestra de la intensa rivalidad que define al fútbol del este y sureste de Londres. El Millwall se había puesto con una contundente ventaja de 2-0 y parecía destinado a lograr una victoria de prestigio sobre su vecino recién descendido de la Premier League.
El West Ham consiguió reaccionar para sumar un punto en un partido interrumpido con frecuencia por entradas duras y faltas tácticas. El 2-2 final, que mantiene a los Hammers en lo más alto de la Championship, con un punto de ventaja sobre el Swansea, y eleva al Millwall hasta la décima posición, reflejó la naturaleza competitiva del duelo, aunque la conversación posterior al partido ha estado totalmente dominada por la conducta de Castellanos.
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Los entrenadores reaccionan a la polémica por el escupitajo
Tras el tenso partido, el entrenador del West Ham, Nuno Espirito Santo, se apresuró a desmarcarse de la polémica y evitó entrar a hablar del incidente en el que se vio implicado su delantero. Preguntado por la acusación de escupitajo en sus compromisos con los medios tras el encuentro, el técnico portugués se limitó a decir: «No lo vi, no lo vi, así que no voy a comentarlo».
Por otro lado, el entrenador del Millwall, Alex Neil, abordó la situación directamente y mostró su apoyo a Marschall, al tiempo que reconocía la lejanía desde la que presenció el momento de tensión. Hablando ante la prensa después del derbi, el técnico del Millwall respaldó la honestidad de su jugador respecto a la acusación y señaló: «Estoy demasiado lejos, así que me resulta difícil ver qué pasó. No presumiría que Fil diría eso sin motivo, por así decirlo, así que no lo sé. Estoy seguro de que los árbitros y las autoridades, quienes sean, lo revisarán y, si consideran que requiere ser tratado, estoy seguro de que lo harán».
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