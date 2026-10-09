En lugar de recrearse en la frustración por sus limitaciones físicas, Simons ha sido admitido en el prestigioso programa Crossover into Business de Harvard. Este plan de estudios específico está diseñado para ayudar a deportistas profesionales de élite a desenvolverse en el complejo mundo de los negocios y el liderazgo corporativo. Empareja a los participantes con estudiantes del MBA de Harvard que actúan como mentores, guiando a los atletas a través de diversos casos prácticos de negocio y estrategias de gestión. El paso evidencia el deseo de Simons de estar preparado para la vida más allá del pitido final, incluso en esta etapa tan temprana de su carrera.

Simons recurrió a LinkedIn para compartir su entusiasmo por este nuevo capítulo, dejando claro que su sed de conocimiento es una parte fundamental de su personalidad. "Vuelvo a la escuela. Durante mi recuperación, he intentado aprovechar mi tiempo de la mejor manera posible. El fútbol sigue siendo mi principal prioridad, pero también quiero seguir aprendiendo y mejorando lejos del terreno de juego. Siempre me ha interesado algo más que solo el fútbol. Quiero entender mejor el lado empresarial del deporte, aprender de personas de distintos sectores y seguir desarrollándome como persona", escribió el centrocampista, tal y como recoge BBC Sport.