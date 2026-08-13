Simons, que se perdió el Mundial de 2026 con Países Bajos tras sufrir una grave rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, dio oficialmente la bienvenida a Xavi después de la decisión de la KNVB de entregar las riendas al exentrenador del Barcelona. Durante sus años de formación en la cantera del Barcelona, Simons fue comparado con frecuencia con su tocayo por su calidad técnica y visión de juego.

A través de sus redes sociales, Simons compartió una fotografía nostálgica de su infancia en La Masia, posando junto al hombre que acabaría siendo su seleccionador a nivel internacional. El mensaje era simple pero profundo, y Simons afirmó: "El nombre que inspiró mi nombre. ¡Bienvenido a Holanda, míster Xavi Hernández!"