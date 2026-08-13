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La estrella del Tottenham Xavi Simons da la bienvenida a Xavi Hernández, su tocayo, como nuevo seleccionador de Países Bajos
Un nombre construido sobre la herencia azulgrana
Simons, que se perdió el Mundial de 2026 con Países Bajos tras sufrir una grave rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, dio oficialmente la bienvenida a Xavi después de la decisión de la KNVB de entregar las riendas al exentrenador del Barcelona. Durante sus años de formación en la cantera del Barcelona, Simons fue comparado con frecuencia con su tocayo por su calidad técnica y visión de juego.
A través de sus redes sociales, Simons compartió una fotografía nostálgica de su infancia en La Masia, posando junto al hombre que acabaría siendo su seleccionador a nivel internacional. El mensaje era simple pero profundo, y Simons afirmó: "El nombre que inspiró mi nombre. ¡Bienvenido a Holanda, míster Xavi Hernández!"
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La historia detrás del nombre Xavi
Los orígenes de cómo el joven neerlandés llegó a compartir nombre con un icono español han sido durante mucho tiempo un motivo de interés para los aficionados. Su madre reveló anteriormente que la elección del nombre fue consecuencia directa de ver al legendario centrocampista dirigir el juego de los gigantes catalanes. Tras el nacimiento de su hijo, los padres seguían barajando varios nombres hasta que vieron un partido del Barcelona en el que Xavi fue dominante. La decisión se tomó al instante, consolidando un vínculo de por vida con la filosofía azulgrana que ambos comparten. Para Simons, tener a su tocayo al mando aporta una capa extra de motivación mientras sigue afianzándose como una pieza clave de la selección nacional.
Mantener la continuidad nacional en el banquillo
Aunque la llegada del catalán de 46 años marca un cambio de rumbo significativo, la KNVB se ha asegurado de que la nueva etapa siga asentada en la experiencia local. Los informes indican que Ruud van Nistelrooy seguirá formando parte del cuerpo técnico de Países Bajos. El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid demostró su valía durante el Mundial de 2026 y aportará un puente vital entre la etapa anterior con Ronald Koeman y el nuevo enfoque táctico de Xavi.
Además de Van Nistelrooy, el cuerpo técnico mantendrá una mayor estabilidad con la continuidad del entrenador de porteros Patrick Lodewijks. Al mantener a estas figuras clave en sus puestos, la Federación Neerlandesa espera combinar la implantación por parte de Xavi de la filosofía del «fútbol total» con la estructura ya existente de la selección nacional.
- AFP
Preparándose para debutar en la Liga de Naciones
Como primer entrenador extranjero en dirigir a Países Bajos desde Ernst Happel a finales de los años 70, la presión será inmediata. El contrato a largo plazo del técnico español demuestra un compromiso con una renovación total de la identidad del equipo, con el objetivo de volver al estilo proactivo y basado en la posesión que definió las épocas doradas del fútbol neerlandés. La primera gran prueba para la renovada selección de Países Bajos llegará en la Liga de Naciones de la UEFA, donde tiene previsto enfrentarse a Alemania en el Johan Cruyff Arena en septiembre. Después del partido ante Alemania, Países Bajos se medirá a Serbia y Grecia en su grupo, lo que ofrecerá una plataforma al nuevo seleccionador para afinar su sistema antes de que comience la fase de clasificación para la Eurocopa.
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