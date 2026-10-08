La estrella del Tottenham Mathys Tel hace historia con una actuación con Francia que iguala un récord, mientras Roberto De Zerbi afronta una crisis de lesiones

Tel disfrutó de una brillante ventana internacional con la selección sub-21 de Francia, firmando un hat-trick en la goleada por 7-1 a Suiza en Orleans el martes por la noche. Sus últimas exhibiciones significan que el delantero ya ha igualado el récord histórico de 17 goles de Odsonne Edouard con Les Bleuets.

Francia ya había asegurado su plaza para el Campeonato de Europa sub-21 de 2027, pero cerró la fase de clasificación de su grupo por todo lo alto al mantenerse invicta con ocho victorias. El sensacional estado de forma de Tel durante el parón, en el que también vio puerta en otros dos partidos, podría llamar pronto la atención del seleccionador absoluto Zinedine Zidane de cara a los duelos de la Nations League de noviembre.

Ahora, el jugador de 21 años tratará de trasladar su impulso internacional a la Premier League. Tel todavía no ha estrenado su cuenta con el Tottenham esta temporada, con su equipo actualmente hundido en el fondo de la tabla.



