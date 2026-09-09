Kulusevski está a punto de regresar a la competición tras una devastadora ausencia de 16 meses por lesión. El jugador de 26 años no disputa un partido oficial desde mayo de 2025 debido a un grave problema de rodilla. El internacional sueco se perdió por completo la última temporada del Tottenham mientras lidiaba con recaídas constantes.

Se sometió a una primera operación por un problema en la rótula derecha al final de la temporada 2024-25, con la expectativa de estar de baja solo unos meses. Sin embargo, su recuperación se estancó, lo que le llevó a pasar por una segunda intervención en marzo. Su prolongada ausencia aumentó la inquietud entre los aficionados del Tottenham y, finalmente, obligó al extremo a perderse el Mundial de verano.