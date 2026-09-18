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La estrella del Schalke Soufiane El-Faouzi rechaza a Jurgen Klopp y a Alemania para comprometer su futuro internacional con Marruecos
El talento de Siegen elige Marruecos
El centrocampista del Schalke nacido en Siegen fue incluido oficialmente en la convocatoria de 29 jugadores de Marruecos para la próxima ventana internacional, a pesar de tener la doble nacionalidad alemana. Según Bulinews, el jugador de 24 años había sido señalado como una posible inclusión sorpresa en la primera convocatoria de Alemania de Klopp. Como su anterior aparición, durante una victoria por 5-0 sobre Burundi en mayo, fue solo en un amistoso internacional, la puerta para representar a su país de nacimiento seguía completamente abierta.
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Los partidos oficiales consolidan la lealtad
Esta convocatoria competitiva pone fin de forma efectiva al intento de Alemania de hacerse con un jugador que se ha consolidado como una figura clave en el Schalke desde su llegada en el verano de 2025. Según se ha informado, el cuerpo técnico de Klopp había estado siguiendo su progresión con un interés real para reforzar sus opciones en el centro del campo. Si suma una internacionalidad en partido oficial en los próximos clasificatorios, se activará oficialmente el bloqueo de elegibilidad de la FIFA, que vinculará de forma permanente su futuro internacional con Marruecos.
Ouahbi aborda las decisiones de los jugadores con doble nacionalidad
El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, abordó el camino opuesto tomado por el delantero del Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib, que optó por aceptar una invitación de Klopp y Alemania después de haber sido seguido por Marruecos desde la temporada pasada.
Al explicar sus conversaciones con el delantero, el técnico dijo: "Hablé con Younes y le animé a considerar el proyecto de la selección marroquí, pero no le prometí nada. La decisión final fue una elección personal suya".
Subrayando la filosofía de la federación respecto a la captación de jugadores de la diáspora, añadió: "La selección marroquí no necesita persuadir a los jugadores de ninguna manera; un jugador debe estar convencido del proyecto por sí mismo".
Respetando la decisión del jugador de 23 años, concluyó: "Younes eligió el camino que consideró mejor para él, y nosotros seguiremos trabajando".
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Los partidos de clasificación exigen concentración
Marruecos se enfrenta a Gabón el 25 de septiembre antes de viajar para medirse a Lesoto cuatro días después en su campaña de clasificación para la Copa Africana de Naciones. Su calendario otoñal concluye con un amistoso internacional contra Ghana el 4 de octubre. Esos dos partidos oficiales ofrecen al mediapunta del Schalke una oportunidad ideal para afianzarse en un papel habitual como titular antes de regresar a sus compromisos con el club.
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