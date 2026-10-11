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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

La estrella del Real Madrid Vinicius Jr publica una disculpa pública tras la extraña expulsión por tirar del pelo ante el Villarreal

Vinicius Junior
Real Madrid
Real Madrid vs Villarreal
Villarreal
Primera División

Vinicius Jr se ha disculpado ante los aficionados del Real Madrid y sus compañeros de equipo después de ver la tarjeta roja por tirar del pelo a un rival ante el Villarreal. El atacante brasileño espera ahora con nerviosismo conocer si será sancionado para el próximo Clásico contra el Barcelona.

  • Expulsión insólita en el Bernabéu

    El delantero del Real Madrid Vinicius Jr vio la roja directa durante la ajustada victoria por 1-0 en LaLiga sobre el Villarreal. El jugador de 26 años fue expulsado tras una dramática revisión del VAR en el Santiago Bernabéu.

    El brasileño entró inicialmente como suplente en el minuto 52 para ayudar a asegurar el resultado. Sin embargo, solo duró 20 minutos sobre el césped antes de ser expulsado por tirar del pelo a Nathan Saliba. El insólito incidente se produjo en la jugada previa a lo que el Real Madrid creyó que era un decisivo segundo gol.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Brasil se disculpa rápidamente

    Vinicius creyó haber ampliado con éxito la ventaja del Madrid en los últimos minutos del partido. Sus celebraciones se vieron rápidamente interrumpidas cuando los oficiales indicaron al árbitro que revisara la acción en el monitor a pie de campo.

    En lugar de subir al marcador, se ordenó al atacante que se marchara al túnel de vestuarios por su altercado físico con Saliba. La decisión dejó atónita a la afición local, ya que su equipo terminó el partido con diez hombres.

    Tras el pitido final, el internacional brasileño asumió rápidamente la responsabilidad por su pérdida de disciplina. Publicó un breve mensaje en redes sociales en el que decía: "Perdón al equipo y a los aficionados."'


  • Explicación de las reglas sobre conducta violenta

    La expulsión deja a Vinicius ante una espera tensa, mientras la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se prepara para revisar el incidente. Según su reglamento oficial, tirar del pelo a un rival está estrictamente tipificado como conducta violenta.

    El organismo rector aplicará el artículo 130 para determinar el castigo apropiado para el delantero. Esta norma específica abarca los actos violentos sobre el terreno de juego que no causan una lesión directa a un rival.

    Según las directrices, la sanción estándar por esta infracción es una suspensión de entre uno y tres partidos. Una pena máxima le dejaría fuera de varios encuentros domésticos cruciales.

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    La disponibilidad para el Clásico, en duda

    Una larga suspensión supondría un duro golpe para Vinicius y sus compañeros de equipo. El Real Madrid entra en una fase muy exigente de su campaña liguera.

    Sus próximos tres partidos de Liga incluyen pruebas complicadas ante el Sevilla, el Barcelona y el Racing Santander. La resolución final del comité disciplinario dictará exactamente cuántos de esos encuentros se perderá el brasileño.

    La mayor preocupación del club es su posible ausencia en el Clásico del 25 de octubre. Si recibe una sanción de dos partidos o más, se verá obligado a verlo desde la banda cuando visiten el Camp Nou.

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