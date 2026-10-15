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La estrella del Real Madrid Vinicius Jr exige a los árbitros de LaLiga que protejan a los jugadores más destacados
Vinicius pide que mejore la calidad del arbitraje
Vinicius ha expresado su preocupación por el trato que reciben los jugadores habilidosos en el fútbol español y ha pedido a los árbitros que hagan más para proteger a quienes entretienen al público. Tras una caótica victoria por 4-3 ante la Roma en la Champions League, el brasileño señaló su propio historial disciplinario como prueba de un problema generalizado. Apuntó que, pese a ser objeto de frecuentes entradas, a menudo es él quien acaba sancionado por los árbitros.
«He visto una estadística que dice que me han hecho 500 faltas, que han dado lugar a cinco tarjetas rojas y no sé cuántas amarillas, pero las amarillas siempre son para Vini. No lo entiendo. Tenemos que defender a los jugadores que destacan, como Lamine en el Barcelona o Julián en el Atlético», declaró el extremo, según recoge Mundo Deportivo.
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Un arrebato de ira acarrea una larga suspensión
Vinicius se enfrenta a graves consecuencias tras una agitada secuencia de incidentes durante el partido del Madrid contra el Villarreal que acabó con su expulsión. El delantero brasileño perdió los nervios al tirar del pelo a su rival Nathan Saliba, una acción por la que vio la tarjeta roja y que dio paso a nuevos enfrentamientos. Lejos de abandonar el campo sin más, Vinicius se encaró de forma agresiva con el árbitro Isidro Diaz de Mera, hizo caso omiso de los intentos de su compañero Endrick por calmarlo y apartó de un empujón a un empleado de LaLiga cerca del monitor del VAR. Las imágenes difundidas muestran que continuó con su airada protesta mientras recorría el túnel del Bernabéu, en el final de una noche marcada por la frustración y las infracciones disciplinarias.
La federación española de fútbol respondió con contundencia y sancionó a Vinicius con cuatro partidos de suspensión, un duro revés personal y deportivo para el delantero. El comité dividió la sanción en dos partes iguales: dos partidos por el altercado con Saliba y otros dos por su comportamiento agresivo hacia el árbitro. Debido a la sanción, el extremo no podrá jugar en LaLiga hasta después del parón internacional de noviembre y se perderá varios encuentros clave, especialmente el Clásico contra el Barcelona, un partido de máxima importancia.
Endrick defiende a su compañero de equipo
Endrick también salió en su defensa y afirmó que los órganos disciplinarios de la liga tienen al extremo en el punto de mira. En declaraciones a Movistar Plus+, Endrick calificó la sanción de «increíble» y de «una locura», y sostuvo que Vinícius está siendo tratado injustamente. Aunque una expulsión por roja directa suele acarrear una sanción de dos partidos, Endrick señaló que la plantilla esperaba una sanción más dura debido al escrutinio al que se viene sometiendo al extremo brasileño.
«Sabíamos que tenía que ser una sanción de dos partidos por una roja directa, pero en el fondo sabíamos que no iban a ser solo dos, porque lo que le están haciendo a ‘Vini’ es increíble, una locura, y no hay otra forma de verlo. En vez de dos partidos, le han impuesto cuatro. Van a ir a por ‘Vini’, pero es un tipo fuerte, que siempre trabaja duro y lucha contra todo. Va a mantenerse fuerte y, cuando vuelva, volverá en plena forma», dijo.
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Tras una noche difícil ante la Roma
Sobre el terreno de juego, Vinicius no logró tener su influencia habitual y el Madrid llegó a estar por detrás por 3-1 antes de protagonizar una sensacional remontada en los minutos finales. El delantero mostró su frustración cuando apareció su número en el panel del cuarto árbitro, pero no tardó en elogiar el impacto de los suplentes, entre ellos Endrick y Carlos Espi, que lograron darle la vuelta al partido a favor del conjunto español.
«Es normal; me molestó que me sustituyeran porque siempre quiero jugar bien y ayudar al equipo. Los cambios transformaron al equipo. Endrick cambió la dinámica y fue el mejor sobre el terreno de juego. Y Carlos entró para jugar solo unos minutos, pero marcó. Estoy enfadado conmigo mismo por no haber estado a mi mejor nivel. Al final, Vini siempre vuelve y no tengo ninguna duda de que yo también volveré», señaló Vinicius.
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