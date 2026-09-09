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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

La estrella del Real Madrid Thibaut Courtois se perderá la campaña de la Liga de Naciones tras una reunión decisiva con el seleccionador de Bélgica Mark van Bommel

T. Courtois
M. van Bommel
Belgium
UEFA Nations League A
Real Madrid
Primera División

Thibaut Courtois ha soltado una bomba sobre la selección belga al confirmar que no participará en la próxima campaña de la Liga de Naciones. El portero del Real Madrid tomó la decisión tras una reunión privada con el nuevo seleccionador, Mark van Bommel, en la que ambos hablaron sobre su estado físico a largo plazo y su papel dentro del equipo.

  • Courtois confirma su ausencia en la Liga de Naciones

    Courtois ha confirmado oficialmente que se apartará de las obligaciones internacionales durante el próximo ciclo de la Liga de Naciones. El veterano guardameta, que ha sido un fijo de Bélgica durante más de una década, tomó la decisión tras una reunión cara a cara con el nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, en Madrid. La conversación se centró en la necesidad de recuperación física de Courtois y en su deseo de gestionar su carga de trabajo al entrar en la recta final de su carrera de élite, a los 34 años.

    Al hablar sobre la conclusión definitiva de sus conversaciones, Courtois dejó claro cuál será su futuro inmediato con la selección. "He tomado la decisión de no jugar toda la campaña de la Liga de Naciones con Bélgica", dijo Courtois a Het Laatste ‌Nieuws. El portero aclaró además que esto incluye las fases finales de la competición y añadió: "A no ser que el seleccionador nacional tenga problemas por lesiones; entonces podría ser convocado de manera excepcional".

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    Van Bommel lanza una advertencia sobre el puesto de titular

    Aunque la decisión de saltarse la Nations League fue iniciativa de Courtois como forma de encontrar descanso, ha venido acompañada de una seria advertencia de su entrenador. Van Bommel voló a la capital española específicamente para abordar la situación, pero se negó a ofrecer a Courtois ningún trato de favor de cara a su eventual regreso al once inicial.

    Courtois admitió que la conversación fue directa en lo relativo a sus perspectivas de futuro como número uno de Bélgica. "Me respondió que entonces no puede garantizarme un puesto en el once", reveló Courtois. "Si el portero que juegue en la Nations League rinde bien, Van Bommel podría seguir con él. Sin embargo, quiero pelear por mi sitio. Quiero demostrar que puedo volver a ser el portero titular".

  • La mirada puesta en la Eurocopa

    Los partidos de la Nations League contra potencias como Italia y Francia servirán como una prueba de fuego para quien dé un paso al frente. Pese al año sabático, Courtois quiso dejar claro que no se trata de una retirada permanente de la selección. Sigue comprometido con ayudar a Bélgica a alcanzar el próximo gran torneo y planea regresar una vez comience la fase de clasificación para el Campeonato de Europa.

    El portero es consciente de que tendrá que ganarse el regreso al equipo tras su pausa autoimpuesta. «Vuelvo a estar disponible para los clasificatorios del Campeonato de Europa», señaló Courtois.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La forma del Real Madrid sigue siendo de élite

    A pesar de la incertidumbre que rodea a su futuro internacional, Courtois sigue demostrando por qué está considerado uno de los mejores del mundo a nivel de clubes. Su reciente actuación en la Liga de Campeones fue una exhibición magistral bajo palos, ya que él solo mantuvo a raya al Inter de Milán para asegurar una victoria del Real Madrid. Incluso mientras dosifica su cuerpo pensando en el largo plazo, sus reflejos y su capacidad para decidir partidos siguen intactos.

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