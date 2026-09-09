La estrella del Real Madrid Thibaut Courtois se perderá la campaña de la Liga de Naciones tras una reunión decisiva con el seleccionador de Bélgica Mark van Bommel

Courtois ha confirmado oficialmente que se apartará de las obligaciones internacionales durante el próximo ciclo de la Liga de Naciones. El veterano guardameta, que ha sido un fijo de Bélgica durante más de una década, tomó la decisión tras una reunión cara a cara con el nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, en Madrid. La conversación se centró en la necesidad de recuperación física de Courtois y en su deseo de gestionar su carga de trabajo al entrar en la recta final de su carrera de élite, a los 34 años.

Al hablar sobre la conclusión definitiva de sus conversaciones, Courtois dejó claro cuál será su futuro inmediato con la selección. "He tomado la decisión de no jugar toda la campaña de la Liga de Naciones con Bélgica", dijo Courtois a Het Laatste ‌Nieuws. El portero aclaró además que esto incluye las fases finales de la competición y añadió: "A no ser que el seleccionador nacional tenga problemas por lesiones; entonces podría ser convocado de manera excepcional".