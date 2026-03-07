Getty/ GOAL
La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, «visto» muy cariñoso con la actriz española Ester Expósito en París, mientras se intensifican los rumores sobre un posible romance
¿Cita parisina para la estrella madridista?
Mientras sus compañeros del Real Madrid luchaban por sumar puntos en La Liga, Mbappé fue visto disfrutando de las vistas de París junto a la estrella de cine española Ester. El internacional francés se está recuperando actualmente de un esguince de rodilla complejo, pero sus actividades fuera del campo se han convertido rápidamente en tema de conversación tanto en Madrid como en la capital de la moda.
Las redes sociales se revolucionaron después de que aparecieran imágenes en la cuenta AQABABE en las que se veía a la pareja muy acaramelada. A pesar de la mala calidad de las imágenes, los avistamientos han dado más peso a las especulaciones sobre su relación.
Los rumores sobre un romance alcanzan su punto álgido.
No parece tratarse de un encuentro fugaz entre el deportista y la estrella de «Elite». Según algunas informaciones, la pareja también fue vista junta el 25 de febrero en Madrid. Durante esa noche, se reunieron para tomar unas copas en el bar de la azotea del Hotel Pullman. Los avistamientos han continuado en París, donde han aparecido más fotografías que muestran a la posible pareja en un restaurante con impresionantes vistas a la Torre Eiffel. Exposito, que tiene un gran número de seguidores en las redes sociales, compartió un adelanto de la velada en su perfil de Instagram, aunque recortó cuidadosamente la imagen para que el rostro de su acompañante permaneciera oculto a sus 2,4 millones de seguidores.
Reuniones de la Semana de la Moda de París
La razón principal de la presencia de Exposito en la Ciudad de la Luz es su invitación a Le Grand Diner du Louvre. Esta exclusiva gala, que acoge a más de 300 invitados VIP internacionales, está considerada como uno de los eventos más prestigiosos del calendario de la Semana de la Moda de París. Parece que aprovechó la oportunidad para compaginar sus compromisos profesionales con el tiempo personal que pasó junto a la superestrella madrileña.
Aunque las pruebas siguen acumulándose, ni el internacional francés ni la actriz española han confirmado oficialmente su relación. A pesar de la falta de una declaración pública, los continuos avistamientos y la naturaleza de las fotografías sugieren una conexión entre ambos. En este caso, los repetidos encuentros en diferentes capitales europeas sugieren que se trata de algo mucho más que una simple coincidencia.
Carrera por la forma física antes de los partidos decisivos
A pesar de que su vida personal está en el punto de mira, Mbappé sigue centrado en recuperarse de su lesión y volver a estar en plena forma física, ahora que el Madrid entra en una fase crucial de la temporada. Según se informa, el ganador de la Copa del Mundo tiene como objetivo volver a la acción cuando los blancos se enfrenten al Manchester City en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el 17 de marzo.
