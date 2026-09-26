La superestrella del Madrid fue la heroína de la noche, al marcar el único gol en una trabajada victoria por 0-1 ante Turquía para poner en marcha la campaña de Francia en la UEFA Nations League. Sin embargo, la alegría por el triunfo, que marcó el primer partido de Zinedine Zidane al frente de la selección nacional, quedó rápidamente eclipsada por la imagen de la capitana saliendo del campo cojeando en el estadio de Kocaeli.

El incidente se produjo en el minuto 67, cuando Mbappe envió al fondo de la red su 67.º gol internacional con la pierna derecha. Al rematar, su pierna izquierda pareció clavarse de forma extraña sobre una superficie que había sido criticada por su mal estado durante todo el partido. Aunque al principio intentó celebrar el gol, la delantera mostró de inmediato signos de un fuerte dolor, agarrándose la rodilla antes de acabar cayendo al césped.