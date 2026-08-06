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La estrella del Real Madrid Brahim Díaz revela las intensas exigencias de pretemporada de José Mourinho y apunta a ganar títulos
Díaz, con ganas de la nueva temporada
Diaz ha expresado su enorme satisfacción por volver a la acción mientras el Madrid intensifica con agresividad su preparación de pretemporada. El dinámico mediapunta regresó recientemente a la ciudad deportiva del club y ya espera con ilusión los enormes retos que le esperan. En una entrevista con Realmadrid TV, el jugador reflexionó sobre su regreso a la dinámica del primer equipo y sobre su ambición de cara a la nueva temporada con Mourinho.
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Mourinho causa un impacto inmediato
El cambio más destacado para el gigante español este verano es la sonada llegada de Mourinho. Díaz no tardó en elogiar al legendario entrenador y a su entregado cuerpo técnico, destacando su minuciosa preparación y su incansable mentalidad ganadora.
"Está yendo muy bien porque tanto él como su cuerpo técnico están muy bien preparados", admitió. "Ya sabemos lo que es Mourinho, todo lo que ha ganado, y queremos seguir ganando con él.
"Nos dice que seamos intensos, que tenemos mucha calidad individual, que podemos marcar la diferencia, pero al final el trabajo es superimportante. Que nos sacrifiquemos los unos por los otros y que seamos un equipo".
En busca de más gloria
Con el inicio de la nueva temporada nacional cada vez más cerca, Diaz está centrado únicamente en maximizar sus propias aportaciones mientras aspira al éxito colectivo. El versátil atacante está decidido a dejarlo todo sobre el césped para entretener a la afición y ayudar en la incesante búsqueda de títulos del equipo.
«Estar al cien por cien y ayudar al equipo. Está claro que voy a dar el máximo que pueda», dijo Diaz. «Veo también a todos los madridistas felices con mi fútbol. A nivel individual, voy a dar mi mejor versión en cada partido. Lo más bonito a nivel colectivo es ganar títulos. Esto es el Real Madrid y tenemos que ganar títulos».
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¿Qué le espera ahora al Madrid?
Díaz y sus compañeros seguirán con su preparación para la nueva temporada. Está previsto que se enfrenten al Ferencvaros el sábado, antes de medirse al Deportivo de La Coruña cuatro días después. El Real Madrid arrancará después la Liga 2026/27 con un partido fuera de casa ante el Espanyol en el RCDE Stadium el 22 de agosto.
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