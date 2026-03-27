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La estrella del Real Madrid, Aurélien Tchouameni, desvela el mensaje que envió a una leyenda de la NFL antes de representar a Francia en el «estadio de Tom Brady»
La conquista en Foxborough
Francia superó una gran adversidad para derrotar a Brasil, pentacampeona del mundo, en un amistoso de gran intensidad disputado en el estadio de los New England Patriots. Kylian Mbappé abrió el marcador con un magnífico tiro por encima del portero, pero el partido dio un giro radical en el minuto 55, cuando Dayot Upamecano fue expulsado tras una revisión del VAR. A pesar de la desventaja numérica, Hugo Ekitike duplicó la ventaja antes de que Gleison Bremer recortara distancias para Brasil en el minuto 78, con una resistente zaga francesa que se mantuvo firme para asegurar un resultado histórico.
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Un mensaje al mejor de todos los tiempos
Tchouameni admitió que se sintió impresionado por la historia del recinto y se aseguró de ponerse en contacto con el exjugador más famoso del estadio antes del inicio del partido. El jugador de 26 años explicó: «Es increíble tener la oportunidad de jugar en el estadio de Tom Brady. Le envié un mensaje antes del partido para decirle que era un placer para mí jugar en este estadio. Un ambiente fantástico y una afición increíble, fue alucinante. Sinceramente, me sorprendió un poco la afluencia de público de Brasil, sobre todo durante los himnos nacionales. Pero es lo que hay. Brasil está más cerca que Francia, así que sabíamos que tendrían muchos aficionados en el estadio, pero nos mantuvimos concentrados en nosotros mismos».
La reunión de Madrid
Tchouameni destacó la importancia del encuentro más allá de su carácter amistoso, al tiempo que disfrutó de un reencuentro muy esperado con su antiguo entrenador en el Madrid, Carlo Ancelotti. El centrocampista señaló: «Para nosotros era un partido importante enfrentarnos a Brasil. Siempre es genial, así que nos alegramos de disputar este encuentro».
Aunque Ancelotti se mostró, como es lógico, decepcionado por el resultado final, elogió las instalaciones de primer nivel y el ambiente festivo creado por la numerosa comunidad brasileña de Massachusetts. El técnico italiano añadió: «Un buen estadio con un buen campo. Todo estaba en condiciones para jugar un buen fútbol. El ambiente era bueno y había muchos aficionados brasileños, así que todo salió bien, salvo el resultado».
- AFP
Camino hacia el Mundial
Francia continúa con sus preparativos para el Mundial con un desplazamiento a Landover para enfrentarse a Colombia este domingo, con el objetivo de aprovechar el impulso de su magistral actuación defensiva en Foxborough. Estos amistosos son cruciales, ya que Les Bleus han elegido la zona de Boston como base para el torneo, donde volverán al Gillette Stadium para enfrentarse a Noruega en la fase de grupos este mes de junio. Mientras tanto, Brasil viaja a Orlando para enfrentarse a Croacia el martes, con Ancelotti bajo presión para pulir una zaga que sufrió ante los contraataques franceses.