En una reveladora conversación sobre el futuro de los máximos honores individuales del fútbol, Dembele ha descartado la idea de que la próxima carrera por el Balón de Oro sea una contienda totalmente abierta. Mientras muchos expertos han señalado a varios candidatos tras un verano de grandes torneos internacionales, Dembele no mira más allá de su propio vestuario en la capital francesa.

Dembele es el ganador de ese premio individual del fútbol mundial en 2025. En declaraciones a France Football sobre la identidad del próximo ganador, el internacional francés fue tajante en su postura. "No creo que haya dudas sobre este trofeo. Creo que seguirá en manos de un jugador del Paris Saint-Germain", afirmó Dembele,