La estrella del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, no se quedó en el Bayern tras la prueba. ¿Llegará su hermano pequeño?

Khvicha se formó en las categorías inferiores del Dinamo de Tiflis y debutó como profesional, pero dejó el club por desacuerdos contractuales y fichó por el modesto FC Rustavi. Tras fracasar su fichaje por el Bayern, con 18 años se fue cedido al Lokomotiv de Moscú y, en verano de 2019, ya internacional con Georgia, firmó con el Rubin Kazán.

En tres años en Kazán se consolidó como uno de los mejores de la Premier rusa y, en 2021, el Bayern lo volvió a pretender. «Acabará en el Real Madrid o en el Bayern», afirmó su agente, Nobel Dzhugueli. El fichaje volvió a fracasar y Khvicha se quedó en Kazán hasta marzo de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Entonces regresó al Dinamo Batumi, de la liga georgiana, pero ya estaba por encima del nivel de su país.

En verano de 2022 el Nápoles lo fichó por 11,5 millones; allí se ganó el apodo de «Kvaradona» y conquistó el Scudetto. En enero de 2025 pasó al PSG por 80 millones y, seis meses después, levantó la Champions en Múnich. Hoy se le considera uno de los mejores jugadores del mundo; su doblete sentenció el 5-4 en la ida contra el Bayern.